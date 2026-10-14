Σαρώνει η Κακοκαιρία: Ένας νεκρός στη Ρόδο – Δρόμος κόπηκε στα δύο στην Εύβοια, πλημμύρες σε Σποράδες και Ωρωπό – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνεχίζεται η ισχυρή κακοκαιρία να χτυπά περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τους θυελλώδεις ανέμους, αλλά και τις πλημμύρες, όπως και τα άκρως σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν χείμαρρος παρέσυρε τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Αν και αναμένεται βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, αυτή θα έρθει από αργά το απόγευμα.

Την ίδια στιγμή στη βόρεια Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, αλλά και στον Ωρωπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν “δέσει” πλοία σε λιμάνια, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Νεκρός 62χρονος στη Ρόδο

Τραγική ήταν η κατάληψη παράσυρσης στη Ρόδο. Άνδρας ηλικίας περίπου 62 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών, αφού παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από ορμητικά νερά. Νωρίτερα, είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του. Συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα πήρε ο χείμαρρος στο πέρασμά του και όλα κατέληξαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε καλαμιές. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr o νεκρός ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, γεννημένος το 1964.

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (14/10) είχε εκδοθεί μήνυμα 112 περιορισμού των μετακινήσεων για το νησί της Ρόδου.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου. Το ίδιο συνέβη στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, όπου δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Στον Αρχάγγελο, τα ορμητικά νερά χειμάρρου παρέσυραν ένα αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες.

Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι

Κλειστός παραμένει ο δρόμος Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας». Εκεί έπεσε μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν επίσης:

στην εθνική οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο

στον δρόμο από την Αρχίπολη προς τα Κολύμπια

στον Αρχάγγελο

στην περιοχή της Παναγιάς Τσαμπίκας

Εγκλωβισμοί οδηγών

Στ’ Ασγούρου μια γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική. Στην οδό Ατταβύρου στο Ροδίνι εγκλωβίστηκε ένας οδηγός, όταν τα νερά του ποταμού παρέσυραν το όχημά του. Και οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Στην πόλη της Ρόδου η συσσώρευση νερών δημιούργησε προβλήματα σε περιοχές όπως η Ψαροπούλα, όπου έσπευσαν συνεργεία του Δήμου και η Αστυνομία. Υπάρχουν πληροφορίες και για πλημμυρισμένα υπόγεια στο Φαληράκι και στα Αφάντου.

Σταμάτησαν τα λεωφορεία, έκλεισαν αρχαιολογικοί χώροι

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης διακόπηκαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας μέσα στην πόλη της Ρόδου. Διακόπηκαν επίσης τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και προς το Φαληράκι.

Λόγω των πολύ επικίνδυνων φαινομένων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας ο αρχαιολογικός χώρος των Αρχαίων Νεωρίων και οι Μεσαιωνικοί Κήποι του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

Κεραυνός χτύπησε και τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, χωρίς να καταγραφούν περαιτέρω προβλήματα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί – Κλειστά την Πέμπτη τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ γνωστοποίησε ότι το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

Υπερχείλισε ο Κηρέας στην Εύβοια

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη βόρεια Εύβοια, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν στην υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον οδικό άξονα που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι, λίγο πριν το Μαντούδι, η διάβρωση του εδάφους είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του οδοστρώματος σε δύο σημεία. Σε ένα από αυτά, το άνοιγμα στο οδόστρωμα εκτιμάται ότι φτάνει τα 30 μέτρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να αποκοπεί το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Ήχησε ξανά το 112 στα κινητά των κατοίκων και το μήνυμα ανέφερε τα εξής:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή των Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή των #Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Νέα_Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τα παρακάτω μηνύματα από το 112:

Χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 15:45 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες

Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026:

στις 00:32, εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στο νησί της Σκιάθου.

στις 06:47, εκδόθηκε μήνυμα, για περιορισμό των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες στα Πολιτικά Εύβοιας.

στις 10:44 εκδόθηκε μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στο νησί της Ρόδου,

στις 12:14, λόγω υπερχείλισης ποταμού, εκδόθηκε μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μακρυκάπα, του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά Εύβοιας.

Κόπηκε στα δύο ο δρόμος προς το Προκόπι

Ο δρόμος προς το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, λίγο πριν από τον Αλεξίου, κόπηκε στα δύο.

Το οδόστρωμα έχει υποστεί τεράστια ζημιά, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τις σοβαρές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στις Σποράδες. Σκιάθος και Σκόπελος βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Ωστόσο στη Σκιάθο τα φαινόμενα παρουσίασαν ύφεση, αλλά οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούσαν να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και κατοικίες, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής σε αρκετές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση εισροής υδάτων.

Στη Σκόπελο, η κατάσταση παρέμενε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν ορμητικά από τον ορεινό όγκο του νησιού, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών. Καταγράφηκαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, η οποία είχε σταθεροποιηθεί.

Οι δημοτικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τις περιοχές όπου συγκεντρώνονται ορμητικά νερά.

Ωρωπός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συσσώρευσης υδάτων

Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Ωρωπό. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπάρχει συσσώρευση σε σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου – Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του υπουργείου προβλέπει:

A. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και τις ώρες 15:00 – 18:00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ..

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Επίσης, για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Προβλήματα στις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τις μεταφορές, με ακυρώσεις πτήσεων και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Τουλάχιστον επτά πτήσεις είχαν ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών ήταν πτήση με προορισμό τη Ρόδο, η οποία, έπειτα από σημαντική καθυστέρηση στην αναχώρησή της, επέστρεψε τελικά στο αεροδρόμιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η προσγείωσή της στο νησί.

Την ίδια ώρα, στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου καταγράφονται ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Στον Πειραιά, τα ταχύπλοα που εξυπηρετούν τον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούσαν τα δρομολόγιά τους, ενώ τα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πραγματοποιούσαν δρομολόγια κατά την κρίση του εκάστοτε πλοιάρχου. Στη Ραφήνα, τα πλοία αναχωρούσαν κανονικά κατά τον χρόνο της μετάδοσης.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία τους, προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση των δρομολογίων τους.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα έως το βράδυ

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Οι περιοχές σε κατάσταση Red Code

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται από χθες έως και σήμερα:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση. Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.