Ωρωπός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συσσώρευσης υδάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στον Ωρωπό, με έντονη βροχόπτωση να οδηγεί σε συσσώρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αστυνομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Ωρωπό, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία.
  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου – Ωρωπού, από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα.
  • Νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Αθηνών, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Ωρωπό. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπάρχει συσσώρευση σε σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου – Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής. Πλέον, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο σημείο.

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