Ωρωπός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συσσώρευσης υδάτων – ΒΙΝΤΕΟ

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Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Ωρωπό. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπάρχει συσσώρευση σε σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου – Ωρωπού από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Κήπων έως την οδό Αγίας Παρασκευής. Πλέον, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο σημείο.