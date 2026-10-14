Δούρου: Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση στο θέμα της παραίτησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου, με αφορμή το ζήτημα της παραίτησης της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η κριτική της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επικεντρώθηκε στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε ως «βαρύτατα εκτεθειμένη».

Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι η αποπομπή της Γκίλφοϊλ δεν σχετίζεται με τις «απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές, σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας» δηλώσεις της, αλλά με τις καταγγελίες για χρηματισμό που προήλθαν από αμερικανικά και όχι ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Επισήμανε ότι το State Department ήταν αυτό που αντέδρασε, ενώ η ελληνική κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε όπως όφειλε στις δηλώσεις της πρέσβειρας, εκθέτοντας τη χώρα. Υποστήριξε ότι η στάση αυτή αποδεικνύει έλλειμμα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευθυγραμμίστηκε με τις κινήσεις της πρέσβειρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές, όπως ο Κάθετος Διάδρομος για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο, σε συνεργασία με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Η σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ανέφερε, παραμένει αναπάντητη.

Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και αφορά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής «υπό το ραντάρ της Ουάσινγκτον» και με επιρροή εγχώριων οικονομικών συμφερόντων, χωρίς λογοδοσία και παρακάμπτοντας τη λαϊκή βούληση.

Επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων

Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής της, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην επιστροφή των εκκλησιαστικών κειμηλίων που «εκλάπησαν» από τη Βουλγαρία. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα και δεν απαντώνται κρίσιμα ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους όρους της επιστροφής.

Επιπλέον, έθεσε ερωτήματα για τον χαρακτηρισμό της συμφωνίας ως «μνημόνιο για την αμοιβαία κατάθεση κειμηλίων» από την ελληνική πλευρά, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας κάνει λόγο για «αμοιβαία παράδοση για φύλαξη». Επισήμανε επίσης ότι παραδόθηκαν τα οστά του τσάρου Σαμουήλ χωρίς να διασφαλιστεί η επιστροφή του συνόλου των λεηλατημένων κειμηλίων.

Η Ρένα Δούρου έκλεισε την τοποθέτησή της επισημαίνοντας ότι «από την υπόθεση Γκίλφοϊλ μέχρι τα εκκλησιαστικά κειμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική ως τον πολιτισμό» ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή πορείας το συντομότερο δυνατό.