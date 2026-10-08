Δούρου: Ζητεί εξηγήσεις για τον περιβαλλοντικό έλεγχο στο μεταλλείο των Σκουριών

Η Ρένα Δούρου καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε καταγγελίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο στο νέο μεταλλείο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, ενόψει των εγκαινίων. Ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για αλλοίωση μετρήσεων και τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου από το ΥΠΕΝ, τονίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρένα Δούρου καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει στις καταγγελίες αναφορικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο στο νέο μεταλλείο της Ελληνικός Χρυσός, επ΄αφορμής των εγκαινίων σήμερα στις Σκουριές.
  • Υπενθυμίζεται ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλοίωση μετρήσεων, με την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να τονίζει ότι «αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση».
  • Η Ρένα Δούρου ζητά άμεσες απαντήσεις για το πόσα στοιχεία αλλοιώθηκαν και αν το ΥΠΕΝ θα διενεργήσει ανεξάρτητο έλεγχο ή θα περιμένει τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

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Να απαντήσει στις καταγγελίες αναφορικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο στο νέο μεταλλείο της Ελληνικός Χρυσός καλεί η Ρένα Δούρου τον Κυριάκο Μητσοτάκη επ΄αφορμής των εγκαινίων σήμερα στις Σκουριές.

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Με δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου είπε: «Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει σήμερα στις Σκουριές το νέο μεταλλείο της Ελληνικός Χρυσός, πριν όμως κόψει την κορδέλα, οφείλει να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο». Υπενθυμίζει ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για αλλοίωση μετρήσεων και «αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απαιτεί άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση».

Η Ρένα Δούρου ζητά άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις:

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  • Πόσα στοιχεία αλλοιώθηκαν και για πόσο διάστημα;
  • Γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αλλοιώσεις;
  • Και κυρίως: θα κάνει το υπουργείο Περιβάλλοντοςδικό του, ανεξάρτητο έλεγχο ή θα περιμένει τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου της ίδιας της εταιρείας;

«Αντί να παρέχει πολιτική κάλυψη, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει ποιος ελέγχει πραγματικά τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική», υπογραμμίζει η Ρένα Δούρου.

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