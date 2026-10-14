Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος – Κλειστά την Πέμπτη τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 62χρονο άνδρα, στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ γνωστοποίησε ότι το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα τέσσερα οχήματα, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές στην κυκλοφορία και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά και την Πέμπτη τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.