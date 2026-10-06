Νέο χτύπημα της ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 7,4 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα – Πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατορθώνοντας να κατασχέσουν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:

Τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων, που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας ( 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων )

) Φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες

Επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα

Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μιχαηλίδου για Ανακαινίζω: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αρχίζει η κατάθεση των δικαιολογητικών – Τι είπε για το Σπίτι μου ΙΙΙ

Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.