Νέο χτύπημα της ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 7,4 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα – Πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξάρθρωσαν μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων, κατασχέτοντας 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Η επιχείρηση οδήγησε σε τέσσερις συλλήψεις και αποκάλυψε διαφυγόντες δασμούς και φόρους που υπερβαίνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ.

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ΑΑΔΕ – ΤΣΙΓΑΡΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ – ΤΣΙΓΑΡΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΑΔΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, κατορθώνοντας να κατασχέσουν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων.
  • Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας, ενώ κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με πλαστές πινακίδες, δύο οχήματα και ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.
  • Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια  οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατορθώνοντας να κατασχέσουν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων.

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Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:

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Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.

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Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

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