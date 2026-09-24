Μύκονος: Έκρυβαν στις αποσκευές τους 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού – «Λαβράκι» από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Δύο επιβάτες συνελήφθησαν στη Μύκονο, καθώς μετέφεραν στις αποσκευές τους 120.000 λαθραία τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού ναργιλέ, ταξιδεύοντας από το Κάιρο. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο οδήγησαν στην κατάσχεση των προϊόντων, με τους διαφυγόντες δασμούς να ανέρχονται σε 25.575,57 ευρώ.

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Οικονομία

λαθραία τσιγάρα Μύκονος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις αποσκευές δύο επιβατών που ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ.
  • Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου αποκάλυψαν τη μεγάλη ποσότητα λαθραίων προϊόντων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 25.575,57 ευρώ.
  • Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν από τους ελεγκτές του Τελωνείου της Μυκόνου και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και καπνού ναργιλέ μετέφεραν στις αποσκευές τους δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου έβγαλαν «λαβράκι», αφού στις αποσκευές των δύο επιβατών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν από τους ελεγκτές του Τελωνείου της Μυκόνου, κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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