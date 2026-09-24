Ιράν: Απειλεί με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό Ωκεανό αν δεχθεί νέα επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ – «Είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη;»

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Η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά ότι τυχόν νέο στρατιωτικό πλήγμα από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα πυροδοτήσει την επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων πολύ πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια του Περσικού Κόλπου, φτάνοντας μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό.

Τη σχετική προειδοποίηση διατύπωσε ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μέσα από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.



Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ήδη εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια για τα χειρότερα δυνατά σενάρια σε περίπτωση επανέναρξης των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πολύ ευφυείς στον σχεδιασμό των σεναρίων τους και έχουν προετοιμάσει τα δικά τους σχέδια για τα χειρότερα σενάρια, ώστε αν οι Αμερικανοί και οι Σιωνιστές επιτεθούν ξανά στα εθνικά μας κέντρα και συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή τη φορά το μέτωπο του πολέμου θα είναι ευρύτερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαφαβί.

Επέκταση των μετώπων

Περιγράφοντας τη σταδιακή διεύρυνση της σύγκρουσης, ο Σαφαβί επεσήμανε την πιθανότητα το πολεμικό μέτωπο να μετατοπιστεί σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, εξαιτίας της συνέχισης των εχθροπραξιών.

«Από τη στιγμή που η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι πιθανό -ως απάντηση σε περισσότερο πόλεμο- το μέτωπο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στον Ινδικό Ωκεανό και ίσως και πέρα από αυτόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο υποστράτηγος εξήρε τη δράση των αντάρτων Χούθι της Υεμένης για την κατάληψη και τον έλεγχο της ακτογραμμής στην Ερυθρά Θάλασσα, στέλνοντας παράλληλα ένα ευθέως προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον.

«Πρέπει να δηλώσω εδώ ότι αν οι Αμερικανοί ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο, ένα νέο μέτωπο με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ μπορεί να ανοίξει μπροστά στα ίδια τους τα μάτια. Είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη σε αυτό το μέτωπο; Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή».