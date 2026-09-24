Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας για απομάκρυνση του βρέφους του

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Σοβαρό επεισόδιο με επιθέσεις, προκληθείσες σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σημειώθηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όταν ζευγάρι στοχοποίησε την 55χρονη προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, θεωρώντας την υπεύθυνη για την απομάκρυνση του μόλις δύο μηνών βρέφους τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του R-Thess.

Η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Το χρονικό των απειλών

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλα ξεκίνησαν όταν, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, το νεογνό αγόρι απομακρύνθηκε από την οικία της οικογένειας προκειμένου να τεθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το αντρόγυνο, ένας 51χρονος και η 42χρονη σύντροφός του, απέδωσαν την εξέλιξη αυτή, στην 55χρονη προϊσταμένη.

Στις 2 Ιουνίου, ο 51χρονος μετέβη στο γραφείο της στο «Ιπποκράτειο» εξυβρίζοντας και απειλώντας την, ενώ παράλληλα η 42χρονη, απέστελλε στο κινητό της τηλέφωνο μηνύματα με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Η κλιμάκωση της βίας και η παρέμβαση των Αρχών

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε επικίνδυνα δύο ημέρες αργότερα, όταν το ζευγάρι επέστρεψε μαζί στο νοσοκομείο.

Εισέβαλαν στο γραφείο της 55χρονης, της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ συνέχισαν τις απειλές και τις ύβρεις. Από τη μανία τους δεν γλίτωσε ούτε μία 54χρονη συνάδελφος της προϊσταμένης, η οποία έσπευσε να τη βοηθήσει και δέχθηκε επίσης επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ προκλήθηκαν παράλληλα φθορές στον εξοπλισμό και σε υλικό του νοσοκομείου.

Έπειτα από τις επίσημες καταγγελίες στις αστυνομικές Αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 51χρονου και της 42χρονης, για διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.