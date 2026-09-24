Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Πουλούσε μαντζούνια για την άνοια και δεν είναι φυλακή – Δεν είναι σοβαρή χώρα αυτή

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Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις εναλλακτικές θεραπείες και πρακτικές που δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, είπε ότι «κομπογιαννίτες έχουν φυτρώσει σαν τα μανιτάρια».

Στη συνέχεια η κα Λατινοπούλου, μιλώντας στο MEGA, εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, κάνοντας αναφορά στα προϊόντα που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν και τις ιδιότητές τους.

«Είναι σαν να καλείται να σας πει για τον καιρό, έναν Ινδιάνο μάγο φυλής που χορεύει για να έρθει η βροχή» είπε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, προσθέτοντας:

«Ο άνθρωπος αυτός που θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΦ 10.000 ευρώ για τα μαντζούνια του, όταν έβγαινε επί κορονοϊού και εκθείαζε μια κεραλοιφή, λέγοντας ότι με μια επάλειψη κάνετε 17 χειραψίες. Ο ΕΟΦ δεν δίνει εγκρίσεις, πιστοποιήσεις δίνει».

Όπως τόνισε, «έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. «Βυζαντινόν» για μύκητες και φλεγμονές, «απαλυντικόν» για μυϊκούς πόνους… «Απελευθερωτικόν» για ρευματισμούς.. Σκευάσματα για αλτσχάιμερ. Έβγαινε και έλεγε στις τηλεπωλήσεις του: τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια… Πουλούσε μαντζούνια για την άνοια και δεν είναι φυλακή. Μιλάμε για αυτή τη χώρα».

Συνέχισε λέγοντας: «Είπαμε εντάξει για τις κεραλοιφές για τη φαλάκρα και ο ίδιος είναι φαλακρός, αλλά όταν εξαπατά τον κόσμο και το κράτος κοιμάται, δεν είναι σοβαρή χώρα αυτή».

Δείτε το βίντεο του MEGA: