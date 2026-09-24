Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Εύβοια – Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου και τυλίχθηκε στις φλόγες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στη Χαλκίδα, στην οδό Δημάρχου Σκούρα. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου και τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Κοινωνία

τροχαίο Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, με απολογισμό δύο τραυματίες.
  • Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.
  • Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου επί της οδού Δημάρχου Σκούρα.

Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκαν την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες από το evima.gr:

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