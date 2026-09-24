Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Εύβοια – Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου και τυλίχθηκε στις φλόγες

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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου επί της οδού Δημάρχου Σκούρα.

Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκαν την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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