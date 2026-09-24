Ξάνθη: Πέθανε η 29χρονη που είχε πέσει από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – Νοσηλευόταν έναν μήνα στην Εντατική

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Την τελευταία της πνοή άφησε ύστερα από μάχη που έδινε επί έναν μήνα, η 29χρονη γυναίκα που είχε πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στην Ξάνθη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Η 29χρονη, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από την πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος, είχε μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλο αγώνα ώστε να την σταθεροποιήσουν.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, όμως, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη, εδώ και έναν μήνα.

Η γυναίκα έδινε μεγάλη μάχη στην Εντατική, από τις 14 Αυγούστου, δυστυχώς όμως τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα xanthidaily.gr.

Η κηδεία της έγινε σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.