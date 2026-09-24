Ξάνθη: Πέθανε η 29χρονη που είχε πέσει από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – Νοσηλευόταν έναν μήνα στην Εντατική

Η 29χρονη γυναίκα που είχε πέσει από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη, κατέληξε ύστερα από έναν μήνα νοσηλείας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη λόγω πολλαπλών τραυμάτων και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

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πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία της πνοή άφησε ύστερα από μάχη που έδινε επί έναν μήνα, η 29χρονη γυναίκα που είχε πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στην Ξάνθη.
  • Η 29χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά και, λόγω πολλαπλών τραυμάτων και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, είχε διακομιστεί στο Νοσοκομείο Καβάλας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη επί έναν μήνα.
  • Η γυναίκα έδινε μεγάλη μάχη στην Εντατική, δυστυχώς όμως τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η κηδεία της τελείται αυτή την ώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τελευταία της πνοή άφησε ύστερα από μάχη που έδινε επί έναν μήνα, η 29χρονη γυναίκα που είχε πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στην Ξάνθη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Ξάνθη: Μάχη για τη ζωή της δίνει γυναίκα που έπεσε από τον 4ο όροφο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Η 29χρονη, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από την πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος, είχε μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλο αγώνα ώστε να την σταθεροποιήσουν.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, όμως, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη, εδώ και έναν μήνα.

Η γυναίκα έδινε μεγάλη μάχη στην Εντατική, από τις 14 Αυγούστου, δυστυχώς όμως τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα xanthidaily.gr.

Η κηδεία της έγινε σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

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