Ο θάνατος του Μαζωνάκη άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου: Γυναίκα καταγγέλλει πως παραμορφώθηκε ύστερα από μπότοξ που της έκανε «γιατρός» στο σπίτι της

Μία νέα καταγγελία γυναίκας που παραμορφώθηκε ύστερα από μπότοξ και filler που της έκανε «γιατρός»… σε σπίτι, βλέπει το φως της δημοσιότητας, με φόντο τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες που κάνουν θεραπείες, χωρίς να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», καταγγέλλει ότι παραμορφώθηκε στα χείλη και το κούτελό της, ύστερα από ενέσιμη θεραπεία που της έκανε «γιατρός», με φάρμακα που, όπως λέει, δεν ήταν πιστοποιημένα από τον ΕΟΦ.

Η διαφήμιση στο Instagram και τα ενέσιμα… σε σπίτι

Όπως ανέφερε αρχικά η 45χρονη, απευθύνθηκε στη συγκεκριμένη γυναίκα, ύστερα από σχετική διαφήμιση που είδε στο Instagram, χωρίς να γνωρίζει ότι η θεραπεία θα γινόταν στο σπίτι της και όχι σε κάποιο ιατρείο. Μετά την ενέσιμη θεραπεία, η 45χρονη χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκαταστήσει τη ζημιά που είχε προκληθεί στο πρόσωπό της.

«Εγώ το προφίλ της συγκεκριμένης κυρίας, η οποία δήλωνε ότι κιόλας ότι είναι γιατρός, το εντόπισα μέσα στην πλατφόρμα του Instagram. Μου έδωσε τη διεύθυνση της και πήγα λοιπόν στο σπίτι της. Νόμιζα πως θα πήγαινα στο ιατρείο της διότι έλεγε ότι είναι γιατρός και είναι εξειδικευμένη. Είχε κρεμασμένα πτυχία στους τοίχους και φορούσε άσπρη ποδιά. Έκατσα λοιπόν και άρχισε και μου έκανε όλα ενέσιμα και στο μέτωπο, όπως και στα χείλη», είπε αρχικά η 45χρονη και εξήγησε στη συνέχεια ότι «από εκεί και πέρα ​​δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα, τα οποία μέχρι και σήμερα δίνω μεγάλο αγώνα. Έχω κάνει και ένα χειρουργείο στο μέτωπο και έχω βγάλει και κάποιο λίπωμα που μου διαμορφώθηκε».

Το χειρουργείο και οι απειλές

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, το λίπωμα στο μέτωπο μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ή και από κάποιο έντονο χτύπημα, ακόμη και από τη σύριγγα. «Οι παρενέργειες ξεκίνησαν στο ίδιο χρονικό διάστημα που έκανα τα χείλη μου. Το καρούμπαλο πάνω στο κεφάλι άρχισε σταδιακά να μεγαλώνει και έτσι, έφτασα στο χειρουργείο. Με τα χείλη ακόμα δίνω μεγάλο αγώνα για να έρθουν ξανά έστω σε κάποια σωστή μορφή, να μην είναι αυτή η δυσμορφία που υπάρχει από τη δεξιά πλευρά με την αριστερή», υπογράμμισε.

Η 45χρονη καταγγέλλει, επίσης, πως όταν ενημέρωσε την «γιατρό» για τα προβλήματα που προκλήθηκαν μετά τη θεραπεία, άρχισε να δέχεται απειλές.

«Όταν έκανα την καταγγελία μου, είχα δεχτεί και εκβιασμό, είχα δεχτεί και απειλές τηλεφωνικά και από την ίδια, όταν την πήρα να της πω ότι μου δημιούργησε πρόβλημα. Είχα κάνει την καταγγελία μου στο Οικονομικό Έγκλημα, ήταν φάρμακα που δεν ήταν πιστοποιημένα στον ΕΟΦ. Ήταν κάποια υλικά που τις έδιναν κάτι Ρωσίδες. Είχε εκπαιδευτεί, λέει, σε κάτι Ρωσίδες», είπε η καταγγέλλουσα.

Οι κατηγορίες σε βάρος της «γιατρού»

Μετά τις καταγγελίες που έκανε η 45χρονη στις αρχές, η «γιατρός» κατηγορείται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και σωματικές βλάβες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.