Καύσιμα: Πόσο θα μειωθούν οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έως αύριο

EN
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

καύσιμα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
  • Η πτώση του Μπρεντ κάτω από τα 100 δολάρια τις προηγούμενες ημέρες, από τα 110 δολάρια που είχε φτάσει, αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή πτώση τις τιμές των καυσίμων μέχρι αύριο Παρασκευή.
  • Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων, η τιμή της αμόλυβδης δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτες μειώσεις, με τις τιμές να μένουν στα ίδια επίπεδα ή να καταγράφουν οριακές μειώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται σήμερα και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ωστόσο, η πτώση του Μπρεντ κάτω από τα 100 δολάρια χθες και προχθές από τα 110 δολάρια το βαρέλι,  που είχε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα, αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή πτώση τις τιμές των καυσίμων.

Πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα

Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, η τιμή της αμόλυβδης δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτες μειώσεις, με τις τιμές στα περισσότερα πρατήρια να μένουν στα ίδια επίπεδα σήμερα, Πέμπτη, ενώ δεν αποκλείεται σε κάποια να καταγραφούν και οριακές μειώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ