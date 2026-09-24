Καύσιμα: Πόσο θα μειωθούν οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έως αύριο

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται σήμερα και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ωστόσο, η πτώση του Μπρεντ κάτω από τα 100 δολάρια χθες και προχθές από τα 110 δολάρια το βαρέλι, που είχε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα, αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή πτώση τις τιμές των καυσίμων.

Πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα

Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, η τιμή της αμόλυβδης δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτες μειώσεις, με τις τιμές στα περισσότερα πρατήρια να μένουν στα ίδια επίπεδα σήμερα, Πέμπτη, ενώ δεν αποκλείεται σε κάποια να καταγραφούν και οριακές μειώσεις.

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