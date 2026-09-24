NBA: Ο 77χρονος Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε την… πρώην σύζυγο του άλλοτε βοηθού του, Μάικ Μπούντενχολζερ

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Ο θρυλικός προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς, «ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας» προσθέτοντας ακόμη ένα «δαχτυλίδι» στη συλλογή του. Ο 77χρονος παντρεύτηκε τη Μέρι Μπαρθ Μπούντενχολζερ, πρώην σύζυγο του επί σειρά ετών συνεργάτη του και νυν προπονητή των Φοίνιξ Σανς, Μάικ Μπούντενχολζερ.

Ο γάμος και οι δεσμοί με τους Σπερς

Σύμφωνα με την άδεια γάμου που εξασφάλισε το TMZ, ο πέντε φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ παντρεύτηκε τη Μέρι Μπαρθ Μπούντενχολζερ στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας.



Ο Μάικ Μπούντενχολζερ υπήρξε άμεσος συνεργάτης του Πόποβιτς στο Σαν Αντόνιο από το 1996 έως το 2013, κατακτώντας μαζί του τέσσερις τίτλους ΝΒΑ, πριν αναλάβει πρώτος προπονητής στους Ατλάντα Χοκς.



Παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση της πρώην συζύγου του με τον άλλοτε μέντορά του.

Ο Μάικ και η Μέρι Μπούντενχολζερ πήραν διαζύγιο το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά: τους Γουίλιαμ Βίνσεντ και Τζον Μπρεντ, καθώς και τις Σαβόια Ελίζαμπεθ («Λίμπι») και Χάνα Λουίζ.

Από την πλευρά του, ο Πόποβιτς έχασε την πρώτη του σύζυγο, Έριν, το 2018 σε ηλικία 67 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 41 χρόνια και είχε αποκτήσει δύο παιδιά, την Τζιλ και τον Μίκι.

Legendary NBA coach Gregg Popovich has reportedly married Mary Barth Budenholzer, the former wife of his longtime Spurs assistant Mike Budenholzer. Mike Budenholzer spent 19 years with the Spurs, including 17 as an assistant under Pop from 1996 to 2013, before leaving to become… pic.twitter.com/D8tAlM0xiL — The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 24, 2026

Η νέα ζωή του Μπούντενχολζερ και η Μέρι Μπαρθ

Αν και παραμένει ασαφές πότε ξεκίνησε το ρομάντζο ανάμεσα στον 77χρονο Πόποβιτς και τη Μέρι Μπαρθ, ο Μάικ Μπούντενχολζερ έχει επίσης προχωρήσει στη ζωή του.

Κατά την παρουσίασή του από τους Φοίνιξ Σανς τον Μάιο του 2024, ο 57χρονος τεχνικός ευχαρίστησε δημόσια τη νέα του σύντροφο, Λίζα, δηλώνοντας: «Η σύντροφός μου Λίζα, που είναι σήμερα εδώ, έχει αλλάξει ισορροπίες στη ζωή μου».

Η Μέρι Έλεν Μπαρθ γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1964 στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, φοίτησε στο Mary Carroll High School και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Σε δημοσίευμα του Essentially Sports περιγράφεται ως ένας υποστηρικτικός άνθρωπος που απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας.

Greg Popovich married his former assistant coach Mike Budenholzer’s ex wife, Mary Barth Budenholzer 😳 pic.twitter.com/Uf0exfrDgF — BrickCenter (@BrickCenter_) September 24, 2026

Ο σπουδαίος Πόποβιτς και ο Μπούντενχολζερ

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς, που πλέον εκτελεί χρέη προέδρου μπασκετικών επιχειρήσεων στους Σπερς, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την προπονητική το 2025 έπειτα από 29 χρόνια στον πάγκο του Σαν Αντόνιο λόγω προβλημάτων υγείας, καθώς υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2024 πριν από αγώνα με τους Τίμπεργουλβς.

Παραμένει ο πρώτος προπονητής σε νίκες στην ιστορία του ΝΒΑ (1.390), ενώ η περιουσία του εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Από την άλλη, ο 57χρονος Μάικ Μπούντενχολζερ έχει διαγράψει τη δική του επιτυχημένη πορεία ως πρώτος προπονητής με ρεκόρ 520-363, δύο βραβεία Προπονητή της Χρονιάς στο ΝΒΑ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Η είδηση του γάμου του Πόποβιτς προκάλεσε ποικίλα σχόλια ανάμεσα στους φιλάθλους. Ένας εξ αυτών έγραψε: «Δεν θα κατηγορούσα τον Ποπ γι’ αυτό. Έχασε τη γυναίκα του και πιθανότατα ζούσε μόνος του, ειδικά τώρα που πέρασε και εγκεφαλικό».

I wouldn’t hold Pop against this. He lost his wife and is probably been living on his own especially now that he has a stroke. https://t.co/iIhDuzsrKW — ㅤ (@subZZro) September 24, 2026



«Ο Μάικ πρέπει να έδωσε την ευχή του στον Ποπ», πρόσθεσε ένας άλλος.