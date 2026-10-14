Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση για την ομιλία του στην Πνύκα – «Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα» – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα βίντεο εμπνευσμένο από την Αρχαία Ελλάδα έως τη σύγχρονη εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, ο Μάρκο Ρούμπιο στέλνει το μήνυμα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα.

«Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα», είναι το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στο Χ με έναν βίντεο εμπνευσμένο από την ομιλία του στην Πνύκα με αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή Περίοδο, τον Μεσαίωνα, την περίοδο των μεγάλων εξερευνητών, την Αναγέννηση και την σύγχρονη εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων.