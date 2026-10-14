Ευβοίας: Βίντεο από τη διάσωση δύο τουριστών στα Βασιλικά – Εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους λόγω των ορμητικών νερών

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Η Εύβοια δοκιμάζεται για μία ακόμα φορά από την κακοκαιρία. Η μέρα πέρασε αλλά το νησί επλήγη σφοδρά από τις βροχές και τους ανέμους. Ποταμοί “φούσκωσαν” και υπερχείλισαν, τα νερά μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ειδικά στην περιοχή των Ψαχνών.

Αργά το απόγευμα η στάθμη του νερού στον ποταμό της περιοχής ήταν στο ένα μέτρο από το όριο και επί ποδός παρέμεναν η πυροσβεστική, μονάδα διάσωσης της ΕΜΑΚ και οι κάτοικοι. Πολλές είναι και οι καταστροφές στον κύριο οδικό άξονα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις εκβολές του Μεσάκτιου ποταμού.

Στα Βασιλικά υπήρξε επιχείρηση διάσωσης – απεγκλωβισμού. Δύο τουρίστες εγκλωβίστηκαν στα νερά, καθώς δεν ήξεραν την περιοχή. Για καλή τους τύχη βρέθηκαν κάποιοι εθελοντές και κάτοικοι, οι οποίοι τους ρυμούλκησαν σε ασφαλές σημείο.

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