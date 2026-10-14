Ευβοίας: Βίντεο από τη διάσωση δύο τουριστών στα Βασιλικά – Εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους λόγω των ορμητικών νερών

Η Εύβοια πλήττεται για μία ακόμα φορά από σφοδρή κακοκαιρία, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα Ψαχνά, όπου ποταμοί υπερχείλισαν και προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών που εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 και κόπηκε ο δρόμος προς το Προκόπι λόγω σοβαρών ζημιών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εύβοια δοκιμάζεται για μία ακόμα φορά από την κακοκαιρία, με το νησί να πλήττεται σφοδρά από βροχές και ανέμους. Ποταμοί υπερχείλισαν και τα νερά μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ειδικά στην περιοχή των Ψαχνών.
  • Στα Βασιλικά υπήρξε επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών που εγκλωβίστηκαν στα νερά, οι οποίοι ρυμουλκήθηκαν με τη βοήθεια εθελοντών και κατοίκων.
  • Νωρίτερα είχε ηχήσει το 112 καλώντας τους κατοίκους των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη, ενώ ο δρόμος προς το Προκόπι κόπηκε στα δύο λόγω των ζημιών στο οδόστρωμα.

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Η Εύβοια δοκιμάζεται για μία ακόμα φορά από την κακοκαιρία. Η μέρα πέρασε αλλά το νησί επλήγη σφοδρά από τις βροχές και τους ανέμους. Ποταμοί “φούσκωσαν” και υπερχείλισαν, τα νερά μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ειδικά στην περιοχή των Ψαχνών.

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Αργά το απόγευμα η στάθμη του νερού στον ποταμό της περιοχής ήταν στο ένα μέτρο από το όριο και επί ποδός παρέμεναν η πυροσβεστική, μονάδα διάσωσης της ΕΜΑΚ και οι κάτοικοι. Πολλές είναι και οι καταστροφές στον κύριο οδικό άξονα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις εκβολές του Μεσάκτιου ποταμού.

Στα Βασιλικά υπήρξε επιχείρηση διάσωσης – απεγκλωβισμού. Δύο τουρίστες εγκλωβίστηκαν στα νερά, καθώς δεν ήξεραν την περιοχή. Για καλή τους τύχη βρέθηκαν κάποιοι εθελοντές και κάτοικοι, οι οποίοι τους ρυμούλκησαν σε ασφαλές σημείο.

Δείτε βίντεο:

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