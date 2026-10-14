Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακυρώθηκαν και τα προγραμματισμένα βραδινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη

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Κοινωνία

μποφόρ άνεμοι πλοία καιρός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
  • Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη.
  • Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φθάνοντας κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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