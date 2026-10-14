Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – BINTEO με τη μάχη των κατοίκων για να τη σώσουν – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων. Στην περιοχή Εσενιούρτ, μια γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, αλλά διασώθηκε χάρη στην καθοριστική παρέμβαση κατοίκων της περιοχής

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Διεθνή Νέα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων.
  • Στην περιοχή Εσενιούρτ, μια γυναίκα παρασύρθηκε από τον όγκο των νερών σε δρόμο που μετατράπηκε σε λίμνη.
  • Καθοριστική ήταν η παρέμβαση κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κατάφεραν να την τραβήξουν από το ορμητικό ρεύμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ειδικά από σήμερα Τετάρτη το πρωί, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Στην περιοχή Εσενιούρτ, δρόμος μετατράπηκε σε λίμνη εξαιτίας της βροχής, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να παρασυρθεί από τον όγκο των νερών.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κατάφεραν να την τραβήξουν, απομακρύνοντάς την από το ορμητικό ρεύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η προσπάθεια διάσωσης της γυναίκας από τους κατοίκους.

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζουν να προκαλούν δυσκολίες σε διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν οι δρόμοι πλημμυρίζουν και τα νερά αποκτούν μεγάλη ορμή.

 

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