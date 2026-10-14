Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας που κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του για revenge porn και ενδοοικογενειακή απειλή – Οδηγείται στην Εισαγγελία Λάρισας

Ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη στα Γρεβενά, κατόπιν καταγγελίας της πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία και απειλή, και οδηγείται στην Εισαγγελία Λάρισας. Ο ιερέας αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος οικονομικές αξιώσεις από την καταγγέλλουσα.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στα Γρεβενά ένας 68χρονος ιερέας, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του, με τις κατηγορίες της εκδικητικής πορνογραφίας και της απειλής.
  • Ο ιερέας οδηγείται στην Εισαγγελία Λάρισας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Ο κατηγορούμενος δεν αρνείται τη σχέση, αλλά υποστηρίζει πως δεν θα τη χρησιμοποιούσε εκδικητικά, ενώ ισχυρίζεται ότι έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Εισαγγελία Λάρισας οδηγείται σήμερα, Τετάρτη (14/10) ένας 68χρονος ιερέας, ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του στα Γρεβενά, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Σε βάρος του ιερέα αποδίδονται οι κατηγορίες της εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) και της απειλής σε βάρος της 43χρονης γυναίκας, η οποία κατάγεται από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε προσφύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.

Μετά την καταγγελία, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 68χρονου στην κατοικία του στα Γρεβενά.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Ο ιερέας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση, αλλά υποστηρίζει, πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και ισχυρίζεται, ότι ο ίδιος έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

Το κινητό τηλέφωνο του ιερέα έχει κατασχεθεί

Σύμφωνα με το Ertnews, η υπεράσπιση του ιερέα θα ζητήσει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία. Θα ζητήσει επίσης, να αφεθεί ελεύθερος με τα επιχειρήματα, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι ύποπτος φυγής, ότι δεν αντιστάθηκε στη σύλληψη, αλλά ήταν πλήρως συνεργάσιμος και ότι αντιμετωπίζει θέματα υγείας.

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