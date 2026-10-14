Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας που κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του για revenge porn και ενδοοικογενειακή απειλή – Οδηγείται στην Εισαγγελία Λάρισας

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Στην Εισαγγελία Λάρισας οδηγείται σήμερα, Τετάρτη (14/10) ένας 68χρονος ιερέας, ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του στα Γρεβενά, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Σε βάρος του ιερέα αποδίδονται οι κατηγορίες της εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) και της απειλής σε βάρος της 43χρονης γυναίκας, η οποία κατάγεται από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε προσφύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.

Μετά την καταγγελία, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 68χρονου στην κατοικία του στα Γρεβενά.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Ο ιερέας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση, αλλά υποστηρίζει, πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και ισχυρίζεται, ότι ο ίδιος έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

Το κινητό τηλέφωνο του ιερέα έχει κατασχεθεί

Σύμφωνα με το Ertnews, η υπεράσπιση του ιερέα θα ζητήσει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία. Θα ζητήσει επίσης, να αφεθεί ελεύθερος με τα επιχειρήματα, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι ύποπτος φυγής, ότι δεν αντιστάθηκε στη σύλληψη, αλλά ήταν πλήρως συνεργάσιμος και ότι αντιμετωπίζει θέματα υγείας.