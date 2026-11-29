Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.
- Διεθνής Ημέρα Ιαγουάρου.
Γεγονότα
- 812: Τελειώνει στη Ρωσία η Μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.
- 1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του Παλαμιδίου από τους Οθωμανούς Τούρκους.
- 1899: Ο Ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.
- 1912: Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μικρό Μπισδούνι και Πεστά.
- 1947: Εκδίδεται το ψήφισμα 181 της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, που προβλέπει το διαχωρισμό της Παλαιστίνης σε δύο κράτη (Εβραϊκό και Παλαιστινιακό). Αποτελεί μέχρι σήμερα την νομική βάση για την λύση του παλαιστινιακού προβλήματος.
- 1967: Πιπινέλης και Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνούν στην απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας υπερίπτανται πάνω από τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συσκέπτονται ο Σάιρους Βανς με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.
Γεννήσεις
- 1902: Κάρλο Λέβι, Ιταλός συγγραφέας. («O Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι»). (Θάν. 4/1/1975).
- 1915: Γιουτζίν Πόλεϊ, Aμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Θάν. 20/5/2012).
- 1933: Τζέιμς Ρόζενκουιστ, Αμερικανός ζωγράφος, από τους πιονιέρους της ποπ-αρτ. (Θάν. 31/3/2017).
Θάνατοι
- 1924: Τζιάκομο Πουτσίνι, Ιταλός συνθέτης. («Τόσκα»). (Γενν. 22/12/1858).
- 2001: Τζορτζ Χάρισον, Βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, ένας από τους τέσσερις Beatles. (Γεν. 25/2/1943).