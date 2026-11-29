Η βιολογική γήρανση δεν επηρεάζεται μόνο από τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται και με την κοινωνική μας ζωή. Νέα μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 300.000 ενήλικες διαπίστωσε ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση συνδέονται με μεγαλύτερη βιολογική ηλικία, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ανθρώπινων σχέσεων στην υγεία και τη μακροζωία.

2 απρόσμενοι παράγοντες που επιταχύνουν τη βιολογική γήρανση, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η ηλικία σας είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός αριθμός. Δύο άνθρωποι με την ίδια χρονολογική ηλικία μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική βιολογική ηλικία – έναν δείκτη που αποτυπώνει πόσο «γερνά» πραγματικά το σώμα σας με βάση συγκεκριμένους βιοδείκτες στο αίμα. Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Health Psychology υποδεικνύει ότι οι κοινωνικές σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα χτυπά αυτό το βιολογικό ρολόι.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά συνδέονται με ταχύτερη βιολογική γήρανση σε δείγμα άνω των 300.000 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι η τακτική συμμετοχή σε γυμναστήρια ή αθλητικούς συλλόγους, καθώς και η συμμετοχή σε θρησκευτικές κοινότητες, ενδέχεται να επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης. Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 309.746 συμμετέχοντες της βρετανικής βιοϊατρική βάσης δεδομένων UK Biobank, ηλικίας 40 έως 69 ετών κατά την ένταξή τους την περίοδο 2006–2010. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν περίπου τα 56 έτη, το 54% ήταν γυναίκες και η πορεία της υγείας τους παρακολουθήθηκε για διάστημα περίπου 14 ετών.

Σχετικά με την αξιολόγηση των κοινωνικών παραγόντων:

Η κοινωνική απομόνωση βαθμολογήθηκε σε κλίμακα από 0 έως 3, με βάση το αν κάποιος ζει μόνος, πόσο συχνά βλέπει φίλους ή συγγενείς και αν συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες (όπως αθλητικούς συλλόγους, κοινωνικές λέσχες ή θρησκευτικές ομάδες).

βαθμολογήθηκε σε κλίμακα από 0 έως 3, με βάση το αν κάποιος ζει μόνος, πόσο συχνά βλέπει φίλους ή συγγενείς και αν συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες (όπως αθλητικούς συλλόγους, κοινωνικές λέσχες ή θρησκευτικές ομάδες). Η μοναξιά βαθμολογήθηκε από 0 έως 2, ανάλογα με το πόσο συχνά τα άτομα αισθάνονται μόνα και πόσο σπάνια εμπιστεύονται τις σκέψεις τους σε κάποιο κοντινό τους πρόσωπο.

Για τη μέτρηση της βιολογικής γήρανσης, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο PhenoAge — ένα εργαλείο που βασίζεται σε βιοδείκτες αίματος — και υπολόγισαν πόσο μπροστά βρισκόταν η βιολογική ηλικία κάθε ατόμου σε σχέση με την πραγματική, χρονολογική του ηλικία.

Τι έδειξε η μελέτη

Αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, η διατροφή, ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα και το ιατρικό ιστορικό, τόσο η κοινωνική απομόνωση όσο και η μοναξιά συνδέθηκαν με ταχύτερη βιολογική γήρανση. Οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση ήταν βιολογικά περίπου τέσσερις μήνες μεγαλύτεροι από τους λιγότερο απομονωμένους, ενώ εκείνοι που βίωναν μοναξιά ήταν περίπου τρεις μήνες μεγαλύτεροι από όσους δεν ένιωθαν μόνοι.

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης τα ποσοστά θνησιμότητας. Κάθε επιπλέον μονάδα στην κλίμακα απομόνωσης συσχετίστηκε με σχεδόν 14% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ενώ κάθε μονάδα στην κλίμακα μοναξιάς με σχεδόν 9% υψηλότερο κίνδυνο. Η βιολογική γήρανση εξήγησε μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των συσχετίσεων.

Περιορισμοί της μελέτης

Πρόκειται κυρίως για μια μελέτη παρατήρησης, επομένως δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή ότι η απομόνωση ή η μοναξιά προκαλούν άμεσα ταχύτερη γήρανση. Ενδέχεται να ισχύει και αντίστροφη αιτιότητα, καθώς τα άτομα που γερνούν πιο γρήγορα τείνουν να αποσύρονται κοινωνικά. Επιπλέον, η βιολογική ηλικία μετρήθηκε μόνο μία φορά, οι αναλύσεις διαμεσολάβησης είχαν διερευνητικό χαρακτήρα και οι γενετικές εκτιμήσεις δεν ήταν απόλυτα ακριβείς.

Η μελέτη βασίστηκε σε λίγες ερωτήσεις για την αποτύπωση της απομόνωσης και της μοναξιάς, ενώ οι συμμετέχοντες στη βάση δεδομένων UK Biobank είναι κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκής καταγωγής, γεγονός που σημαίνει ότι τα ευρήματα ενδέχεται να μην ισχύουν για όλους τους πληθυσμούς.

4 απλοί τρόποι να ενισχύσετε τις κοινωνικές σας σχέσεις καθημερινά

Παρόλο που η μελέτη δεν αξιολόγησε συγκεκριμένες καθημερινές πρακτικές, μπορείτε να εντάξετε περισσότερη κοινωνική σύνδεση στην καθημερινότητά σας με τους εξής τρόπους: