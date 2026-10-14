Ρωσία: Συνελήφθη Ιάπωνας δημοσιογράφος για κατασκοπεία – Είναι αντιμέτωπος με 20 χρόνια φυλάκισης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα διπλωματική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί η σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη νήσο Σαχαλίνη, στη ρωσική Άπω Ανατολή, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας υποστηρίζουν ότι ο δημοσιογράφος συγκέντρωνε πληροφορίες για τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, προκειμένου να τις παραδώσει στις ιαπωνικές μυστικές υπηρεσίες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη Μόσχα και προφυλακίστηκε, ενώ αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών. Το Τόκιο αντέδρασε έντονα, καλώντας τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και το Reuters, πρόκειται για τον Γιούκι Ιμάι (Yuki Imai), δημοσιογράφο της ιαπωνικής εφημερίδας Hokkaido Shimbun, ο οποίος εργαζόταν στο γραφείο της εφημερίδας στην πόλη Γιούζνο-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, επιβεβαίωσε την ταυτότητά του, δηλώνοντας ότι κατηγορείται για «διεξαγωγή κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων στο ρωσικό έδαφος».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Ιμάι ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ιαπωνία όταν συνελήφθη, με τις ρωσικές αρχές να τον κατηγορούν ότι συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με τις στρατιωτικές και αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ισχυρίζεται ότι ο δημοσιογράφος σκόπευε να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές στις ιαπωνικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Βίντεο της FSB από τη σύλληψη – Τον έριξαν στο πάτωμα και του πέρασαν χειροπέδες

Η FSB δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μασκοφόροι πράκτορες να εισβάλλουν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο πάτωμα και να του περνούν χειροπέδες.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα, όπου δικαστήριο διέταξε την προσωρινή του κράτηση.

Οι ρωσικές αρχές δεν διευκρίνισαν πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκαν η σύλληψη και η δικαστική ακρόαση.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος αναμένεται να παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Η FSB ανακοίνωσε ότι έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία εναντίον του Ιάπωνα υπηκόου, με τις κατηγορίες που του αποδίδονται να επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Η Ιαπωνία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη – Ζητά δίκαιη μεταχείριση

Η αντίδραση του Τόκιο ήταν άμεση, καθώς το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα, Τετάρτη, τον Ρώσο πρέσβη στην Ιαπωνία, Νικολάι Νόζντρεφ, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ζήτησε από τη Μόσχα να διασφαλίσει ότι ο κρατούμενος θα τύχει «δίκαιης και αμερόληπτης μεταχείρισης».

«Η ιαπωνική πρεσβεία στη Μόσχα και το γενικό προξενείο στο Γιούζνο-Σαχαλίνσκ υπέβαλαν αίτημα στις ρωσικές αρχές για την άμεση παροχή πληροφοριών, καθώς και για ανθρωπιστική αντιμετώπιση και δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση», δήλωσε αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών στο AFP.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Hokkaido Shimbun ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις δηλώσεις των ρωσικών αρχών, αλλά εξακολουθεί να προσπαθεί να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά.

«Η διασφάλιση της ασφάλειας του δημοσιογράφου αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και ενεργούμε αναλόγως», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ζαχάροβα: «Η Ιαπωνία χρησιμοποιεί δημοσιογράφους για να υπονομεύσει την ασφάλειά μας»

Η Μαρία Ζαχάροβα εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον του Τόκιο, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητα του Ιάπωνα δημοσιογράφου αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών συλλογής πληροφοριών σε βάρος της Ρωσίας.

«Οι προσπάθειες του Τόκιο να χρησιμοποιεί τους ανταποκριτές του στη Ρωσία για τη συγκέντρωση πληροφοριών με στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας του κράτους μας είναι λυπηρές», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι δεν πρόκειται για «μεμονωμένη περίπτωση».

Οι καταγγελίες της Μόσχας δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ η ιαπωνική εφημερίδα δεν έχει αποδεχθεί τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του δημοσιογράφου της.

Στο ναδίρ οι σχέσεις Μόσχας και Τόκιο – Η διαμάχη για τις Κουρίλες

Η σύλληψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο ραγδαίας επιδείνωσης των σχέσεων Ρωσίας και Ιαπωνίας, κυρίως εξαιτίας της στήριξης του Τόκιο προς την Ουκρανία και της μακροχρόνιας εδαφικής διαμάχης για τα νησιά Κουρίλες.

Η Ιαπωνία διεκδικεί την κυριαρχία τεσσάρων νησιών που βρίσκονται πλησιέστερα στο έδαφός της και τα αποκαλεί «Βόρεια Εδάφη».

Το πλησιέστερο από αυτά απέχει λιγότερο από τέσσερα χιλιόμετρα από το ιαπωνικό νησί Χοκάιντο. Τα συγκεκριμένα νησιά βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν σοβιετικές δυνάμεις τα κατέλαβαν κατά τις τελευταίες ημέρες της σύγκρουσης.

Περίπου 17.000 Ιάπωνες αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τα νησιά, με αντίστοιχο αριθμό Ρώσων να εγκαθίσταται σταδιακά στην περιοχή.

Το 2022, η Μόσχα κατήργησε πρόγραμμα που επέτρεπε σε πρώην κατοίκους να επισκέπτονται τα νησιά και τους τάφους των προγόνων τους, ως αντίδραση στην υποστήριξη της Ιαπωνίας προς την Ουκρανία.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε ένα από τα αμφισβητούμενα νησιά, προκαλώντας νέες αντιδράσεις στο Τόκιο.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και να στηρίζει την Ουκρανία.

Η υπόθεση του Αμερικανού δημοσιογράφου που καταδικάστηκε σε 16 χρόνια

Η Ρωσία χαρακτηρίζει την Ιαπωνία «μη φιλική χώρα», επειδή έχει συνταχθεί με τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρωσικές αρχές έχουν συλλάβει αρκετούς πολίτες χωρών που θεωρούνται «μη φιλικές», κατηγορώντας τους για συνεργασία με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μία από τις γνωστότερες περιπτώσεις ήταν εκείνη του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 με κατηγορίες κατασκοπείας.

Ο Γκέρσκοβιτς καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης, προτού αφεθεί ελεύθερος το 2024 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Η υπόθεση του Γιούκι Ιμάι επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ξένων δημοσιογράφων που εργάζονται στη Ρωσία, καθώς η νέα σύλληψη απειλεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Τόκιο.