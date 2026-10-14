Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος για συμφωνία ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου – «Κανείς δεν θα πάρει όλα όσα θέλει»

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Αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίζεται ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια εξέλιξη προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Μιλώντας από την Αθήνα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας τάχθηκε υπέρ μιας λύσης που θα επιτρέπει την παρουσίαση των Γλυπτών τόσο στην ελληνική πρωτεύουσα όσο και στο Λονδίνο, αναγνωρίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη ολόκληρη την ελληνική πλευρά.

Ο Τζορτζ Όσμπορν εκτίμησε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο συμβιβασμού στη μακροχρόνια διαμάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον οι δύο πλευρές προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με διάθεση ευελιξίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια αμοιβαία αποδεκτή λύση παραμένει εφικτή, παρά τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν την Αθήνα και το Λονδίνο.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

«Εάν όλοι προσέλθουν με το πνεύμα ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουμε όλα όσα θέλουμε, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί συμφωνία», πρόσθεσε.

Η πρόταση για κοινή παρουσίαση σε Αθήνα και Λονδίνο

Ο Όσμπορν, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου το 2021, υποστηρίζει ένα μοντέλο πολιτιστικής συνεργασίας που θα επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία.

Η πρότασή του προβλέπει ότι τμήματα της συλλογής που βρίσκονται σήμερα στο Λονδίνο θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Αθήνα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συμφωνίας.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η βρετανική πλευρά επιθυμεί τα Γλυπτά να συνεχίσουν να παρουσιάζονται και στις δύο χώρες.

«Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ρύθμιση, βάσει της οποίας τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται», δήλωσε την Τρίτη (13/10).

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη θέση δεν γίνεται καθολικά αποδεκτή στην Ελλάδα.

«Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, το κατανοώ και το σέβομαι. Ωστόσο, αυτή είναι η δική μας θέση και, επομένως, εάν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, θα πρέπει να κινηθούμε με αυτό το πνεύμα», τόνισε.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αναζητούν μια φόρμουλα συμφωνίας, μετά την αποτυχία των συνομιλιών που είχαν πραγματοποιηθεί το 2023.

Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας: «Δεν μπορούμε να δανειστούμε την κληρονομιά μας»

Η ελληνική κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία η οποία θα συνεπάγεται αναγνώριση της κυριότητας των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την επιστροφή των Γλυπτών ως δανεισμό πολιτιστικών αγαθών που θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της δικής της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η διαφωνία γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας.

Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ενώ η πρόταση Όσμπορν βασίζεται σε μια συνεργασία που θα επιτρέπει την παρουσίασή τους και στις δύο χώρες.

Στο τραπέζι της συνόδου ΕΕ – Βρετανίας τον Νοέμβριο

Το ζήτημα των Γλυπτών αποκτά πλέον και ευρύτερη διπλωματική διάσταση, καθώς η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι θα θέσει το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα στις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σχετική σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει το ζήτημα ευρωπαϊκό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της άνευ όρων επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα, παραπέμποντας στη συνέχεια τον χειρισμό της υπόθεσης στο Βρετανικό Μουσείο.

Η διαπραγμάτευση, επομένως, δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στις επαφές μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της διοίκησης του Μουσείου, αλλά συνδέεται και με τη γενικότερη πορεία των σχέσεων Λονδίνου και Βρυξελλών.

Μια διαμάχη που διαρκεί περισσότερο από δύο αιώνες

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. και συνδέονται με το έργο του Φειδία, αφαιρέθηκαν από την Ακρόπολη στις αρχές του 19ου αιώνα από συνεργάτες του 7ου κόμη του Έλγιν.

Εκείνη την περίοδο, ο Έλγιν υπηρετούσε ως Βρετανός πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία.

Τα Γλυπτά πωλήθηκαν αργότερα στη βρετανική κυβέρνηση και κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα.

Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή τους από τον 19ο αιώνα, με το αίτημα της επανένωσης να αποκτά νέα δυναμική μετά τη δημιουργία του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παρουσίασή τους.

Ο Όσμπορν αναγνώρισε το έντονο συναισθηματικό και ιστορικό βάρος που έχει το ζήτημα για την Ελλάδα, υπερασπίστηκε όμως παράλληλα την αξία της έκθεσης των Γλυπτών σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Μουσείου, όπου παρουσιάζονται δίπλα σε αρχαιότητες άλλων πολιτισμών.

Η αισιοδοξία του για συμφωνία δεν συνοδεύεται, προς το παρόν, από ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ή οριστικής λύσης. Οι δηλώσεις του, ωστόσο, δείχνουν ότι η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου εξακολουθεί να αναζητά συμβιβασμό με την Αθήνα, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους όρους της επανένωσης να παραμένουν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.