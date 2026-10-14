Ισραήλ: Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ οδηγεί τον Νετανιάχου στη Δικαιοσύνη – «Έλεγε ψέματα για να καλύψει τον εαυτό του»

Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ (της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) Ρόνεν Μπαρ κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα για τις αντίστοιχες ευθύνες των δύο τους στην πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Σιν Μπετ τη στιγμή της επίθεσης, ισχυρίζεται, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε σήμερα, ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβη σε «κατηγορίες που γνώριζε ότι ήταν ψευδείς, με στόχο να αποσπάσει τη συζήτηση από τη δική του ευθύνη για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου».

Με τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου να απέχουν μόλις δύο εβδομάδες και αναμένονται αμφίρροπες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βλέπει την προεκλογική του εκστρατεία του να δηλητηριάζεται ολοένα και περισσότερο από κατηγορίες για αποτυχίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Ρόνεν Μπαρ παραιτήθηκε από το πόστο του αφού αναγνώρισε τις αποτυχίες της υπηρεσίας του πριν από τρία χρόνια: «Όλα τα συστήματα κατέρρευσαν. Η Σιν Μπετ απέτυχε να σημάνει συναγερμό», δήλωσε τότε, πριν πει ότι «ως επικεφαλής της υπηρεσίας, ανέλαβα την ευθύνη».

Ωστόσο, ο Ρόνεν Μπαρ υποστηρίζει ότι ειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πολλές φορές πριν από τις 7 Οκτωβρίου για πιθανές απειλές που συνδέονταν με τη Χαμάς. Κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «λέει ψέματα για να καλύψει τον εαυτό του», ενώ ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Μπαρ δεν τον ενημέρωσε.

Σε ένα έγγραφο 134 σελίδων, ο Ρόνεν Μπαρ αναφέρεται στις «συκοφαντίες» που πιστεύει ότι έχει δεχθεί από τον πρωθυπουργό και κυρίως αντικρούει τις κατηγορίες εναντίον του για «εγκληματική αμέλεια» . «Αυτή είναι η πολιτική του πρωθυπουργού εδώ και πολλά χρόνια (…) που αύξησε τους κινδύνους που προέρχονται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα», ισχυρίζεται.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε επίσης τον στρατό και τους αρχηγούς της Σιν Μπετ επειδή δεν τον ξύπνησε τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου, ισχυριζόμενος ότι τα πράγματα «θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά αν το είχε κάνει».

Ο Ρόνεν Μπαρ ισχυρίζεται ότι τηλεφώνησε στον γραμματέα του πρωθυπουργού επί στρατιωτικών θεμάτων μόλις σήμανε συναγερμός, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε τον απευθείας τηλεφωνικό αριθμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ρόνεν, είσαι σοβαρός;» απάντησε ο Νετανιάχου, όπως ανέφερε σήμερα το κόμμα του, Λικούντ. «Είχες το νούμερό μου στην κόκκινη γραμμή και θα μπορούσες να με καλέσεις αμέσως, όπως κάνουν όλοι οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας». «Πόσες ζωές θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει αν είχες τηλεφωνήσει εγκαίρως;» διερωτήθηκε.

Ο Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παρουσίασε πολυάριθμα έγγραφα στην αγωγή του για να υποστηρίξει τις κατηγορίες του, ζητά αποζημίωση ύψους τριών εκατομμυρίων σέκελ (περίπου 873.000 ευρώ) από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.