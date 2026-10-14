Αζερμπαϊτζάν-Τουρκία: Σφοδρή αντιπαράθεση για τη μαντίλα στα σχολεία – 37 συλλήψεις και αυστηρή προειδοποίηση στην Άγκυρα

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Σοβαρή ένταση στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας προκαλούν οι νέοι περιορισμοί στην ενδυμασία των μαθητών, οι οποίοι έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις για τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία. Το Μπακού προειδοποίησε την Άγκυρα να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές του υποθέσεις, απαντώντας στις επικρίσεις στενών συνεργατών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται μετά τις καταγγελίες ότι μαθήτριες και εκπαιδευτικοί με μαντίλα εμποδίστηκαν να εισέλθουν σε σχολεία, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 37 ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν υπερασπίζεται τους νέους κανόνες σχολικής ενδυμασίας που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στη διατήρηση του κοσμικού χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το Αζερμπαϊτζάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία με πληθυσμό κατά κύριο λόγο μουσουλμανικό, είναι συνταγματικά κοσμικό κράτος. Το Σύνταγμά του προβλέπει τον διαχωρισμό θρησκείας και κράτους, ενώ παράλληλα εγγυάται τη θρησκευτική ελευθερία.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας και έχει φέρει το Μπακού σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, έναν από τους στενότερους περιφερειακούς συμμάχους του.

Μαθήτριες και εκπαιδευτικοί με μαντίλα φέρονται να αποκλείστηκαν από σχολεία

Οι νέες ρυθμίσεις απαγορεύουν στους μαθητές να φορούν ενδύματα που αποκλίνουν από την επίσημη σχολική στολή ή θεωρούνται ασύμβατα με τον κοσμικό χαρακτήρα της κρατικής εκπαίδευσης.

Παρότι οι κανονισμοί δεν αναφέρουν ρητά την ισλαμική μαντίλα, η εφαρμογή τους προκάλεσε διαμαρτυρίες μετά από πληροφορίες ότι μαθήτριες και εκπαιδευτικοί που φορούσαν χιτζάμπ δεν έγιναν δεκτές σε σχολικές εγκαταστάσεις.

Οι αναφορές αυτές πυροδότησαν κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα, με τις αρχές να παρεμβαίνουν επικαλούμενες τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/10) ότι 37 άνθρωποι συνελήφθησαν, με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια αντιδράσεων στην εφαρμογή των νέων κανόνων.

Συνεργάτης του Ερντογάν: «Η μαντίλα δεν είναι εμπόδιο, είναι θρησκευτική υποχρέωση»

Η αντιπαράθεση απέκτησε διεθνείς διαστάσεις όταν ο Οκτάι Σαράλ, σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέκρινε δημόσια την πολιτική του Αζερμπαϊτζάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τη Δευτέρα, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» να στερούνται το δικαίωμα στην εκπαίδευση μαθήτριες που φορούν ισλαμική μαντίλα.

«Η μαντίλα δεν αποτελεί εμπόδιο. Είναι απαίτηση της θρησκευτικής πίστης», ανέφερε. Ο Τούρκος αξιωματούχος κάλεσε το Αζερμπαϊτζάν να αναθεωρήσει την απόφασή του, δηλώνοντας: «Περιμένουμε από το Αζερμπαϊτζάν να διορθώσει αυτό το λάθος το συντομότερο δυνατό».

Επικρίσεις διατύπωσαν επίσης βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας, εντείνοντας την πίεση προς το Μπακού.

Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak, hangi vicdana, hangi adalete sığar? Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir! Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez! Azerbaycan’ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir! — Oktay SARAL (@oktay_saral) October 12, 2026

Σκληρή απάντηση από το Μπακού: «Το ένα έθνος, δύο κράτη δεν επιτρέπει παρεμβάσεις»

Η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν ήταν άμεση. Το κυβερνών Κόμμα Νέο Αζερμπαϊτζάν (YAP) εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας τις δηλώσεις του Οκτάι Σαράλ ως «λαϊκιστικές και ανεύθυνες».

Το κόμμα προειδοποίησε ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να βλάψουν τις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερα στενούς πολιτικούς, στρατιωτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι νέοι σχολικοί κανονισμοί βασίζονται στις αρχές της ισότητας, της κοσμικότητας και του κράτους δικαίου.

Το YAP υπενθύμισε μάλιστα ότι και η Τουρκία αποτελεί συνταγματικά κοσμικό κράτος, καλώντας την Άγκυρα να μη χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική του Αζερμπαϊτζάν για πολιτικούς σκοπούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά στο σύνθημα «Ένα έθνος, δύο κράτη», το οποίο χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να περιγράψει τη στενή σχέση Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα, η αρχή αυτή δεν δικαιολογεί την ανάμειξη της μίας χώρας στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης ούτε την επιβολή πολιτικών και ιδεολογικών απόψεων.

■ Under the slogan “The hijab is our honor,” angry demonstrations sweep across parts of Azerbaijan ■ The Azerbaijani political regime, an ally of the Zionist entity and Ataturk’s Turkey (an enemy of religion), https://t.co/8l8j4ofbrM — Kashkoul Media (@Leo73723791) October 14, 2026

Δοκιμασία για τις σχέσεις δύο στενών συμμάχων

Η διαμάχη αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν στην προσπάθειά της να επιβάλει τον κοσμικό χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης σε μια κοινωνία όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι μουσουλμανική.

Ταυτόχρονα, φέρνει στην επιφάνεια μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο χώρες που διατηρούν παραδοσιακά στενή συμμαχία.

Για το Μπακού, το ζήτημα αφορά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και την προστασία της κρατικής κυριαρχίας. Από την πλευρά των Τούρκων αξιωματούχων που αντέδρασαν, το επίκεντρο είναι το δικαίωμα των μαθητριών να παρακολουθούν τα μαθήματά τους φορώντας θρησκευτική ενδυμασία.

Η δημόσια αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν περιορίζεται πλέον στο περιεχόμενο των σχολικών κανονισμών, αλλά αγγίζει τις σχέσεις των δύο κυβερνώντων κομμάτων και τα όρια της πολιτικής παρέμβασης μεταξύ των στενών συμμάχων.