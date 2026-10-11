Ένταση στον νότιο Λίβανο: Ισραηλινά πλήγματα και ρίψεις φωτοβολίδων κοντά στη Μετούλα

Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαιφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, στην επαρχία Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου. Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί ρίψεις φωτοβολίδων πάνω από την πεδιάδα Μαρτζαγιούν, με κατεύθυνση προς τη Μετούλα, κοντά στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.

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Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαιφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, στην επαρχία Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου.
  • Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί ρίψεις φωτοβολίδων πάνω από την πεδιάδα Μαρτζαγιούν, με κατεύθυνση προς τη Μετούλα, κοντά στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.
  • Οι πληροφορίες για τα πλήγματα και τις ρίψεις φωτοβολίδων προέρχονται από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

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Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαιφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, στην επαρχία Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί ρίψεις φωτοβολίδων πάνω από την πεδιάδα Μαρτζαγιούν, με κατεύθυνση προς τη Μετούλα, κοντά στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.

Πηγές: Reuters, Al Jazeera

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