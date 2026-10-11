Ένταση στον νότιο Λίβανο: Ισραηλινά πλήγματα και ρίψεις φωτοβολίδων κοντά στη Μετούλα

Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαιφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, στην επαρχία Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί ρίψεις φωτοβολίδων πάνω από την πεδιάδα Μαρτζαγιούν, με κατεύθυνση προς τη Μετούλα, κοντά στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.
Israeli Forces Shell Areas in Nabatieh and Drop Flare Bombs Near Metula, NNA Reports.
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— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) October 10, 2026
Πηγές: Reuters, Al Jazeera