Ένταση στον νότιο Λίβανο: Ισραηλινά πλήγματα και ρίψεις φωτοβολίδων κοντά στη Μετούλα

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Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαιφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, στην επαρχία Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί ρίψεις φωτοβολίδων πάνω από την πεδιάδα Μαρτζαγιούν, με κατεύθυνση προς τη Μετούλα, κοντά στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.

Πηγές: Reuters, Al Jazeera