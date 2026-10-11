Βραβεία Bayeux 2026: Η φρίκη του πολέμου στη Γάζα, την Ουκρανία και τη Δυτική Όχθη μέσα από τον φακό των δημοσιογράφων

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Ο ανεξάρτητος Παλαιστίνιος φωτογράφος Mahmoud Abu Hamda απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Πολεμικών Ανταποκριτών Bayeux Calvados-Normandy 2026 στην κατηγορία της φωτογραφίας, ενώ τιμήθηκε και με το βραβείο του κοινού. Στη φετινή διοργάνωση κυριάρχησαν ρεπορτάζ και φωτογραφίες από τον πόλεμο στη Γάζα, τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τη βία στη Δυτική Όχθη.

Στην κατηγορία του γραπτού Τύπου βραβεύθηκαν η Siobhán O’Grady και οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι Serhii Korolchuk και Anastacia Galouchka της Washington Post. Το βραβείο ραδιοφώνου απονεμήθηκε στον Anas Baba του αμερικανικού δημόσιου ραδιοφωνικού δικτύου NPR, ενώ στην κατηγορία της τηλεόρασης διακρίθηκαν οι Jeremy Diamond, Abeer Salman και Cyril Theophilos του CNN.

Ο Mahmoud Abu Hamda, ο οποίος εργάζεται στη Λωρίδα της Γάζας, βραβεύθηκε για τη φωτογραφική σειρά με τίτλο «Αυτό που αφήνει πίσω του ο πόλεμος», η οποία αποτυπώνει την καταστροφή και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο φωτογράφος συμμετείχε εξ αποστάσεως στην τελετή απονομής, μεταφέροντας τη μαρτυρία του για την καθημερινότητα στη Γάζα. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο έχει το γεγονός ότι οι φωτογραφίες του κατάφεραν να φτάσουν έξω από τα σύνορα της περιοχής.

«Η μεγαλύτερη τιμή είναι που οι φωτογραφίες μπόρεσαν να βγουν από τα σύνορα της Γάζας», δήλωσε, αναφερόμενος στο φωτογραφικό ρεπορτάζ, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχε προηγουμένως δημοσιευθεί και υποβλήθηκε απευθείας στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Στην κατηγορία του γραπτού Τύπου, η Καναδή δημοσιογράφος Siobhán O’Grady, μαζί με τους Ουκρανούς συναδέλφους της Serhii Korolchuk και Anastacia Galouchka, διακρίθηκαν για το ρεπορτάζ τους σχετικά με έναν Ουκρανό στρατιώτη που παρέμεινε παγιδευμένος κοντά στη γραμμή του μετώπου για 177 ημέρες.

Η O’Grady αναφέρθηκε, παράλληλα, στους Ουκρανούς δημοσιογράφους που αναγκάστηκαν να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να πάρουν μέρος στον πόλεμο, αποτίοντας φόρο τιμής στη συμβολή τους στην κάλυψη της σύγκρουσης.

Στην κατηγορία του ραδιοφώνου, ο 31χρονος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Anas Baba, ανταποκριτής του NPR με έδρα τη Γάζα, τιμήθηκε για το ρεπορτάζ του σχετικά με τις προσπάθειες ανάσυρσης των σορών των θυμάτων στη διάρκεια του πολέμου.

Το έργο του ανέδειξε μία ακόμη διάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακα, εστιάζοντας στις συνέπειες των συγκρούσεων για τους κατοίκους και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν να ανασύρουν και να αναγνωρίσουν τα θύματα.

Στην κατηγορία της τηλεόρασης, οι Jeremy Diamond, Abeer Salman και Cyril Theophilos του CNN διακρίθηκαν για το ρεπορτάζ με τίτλο «Εκδίκηση», το οποίο εξετάζει τη δράση Ισραηλινών στρατιωτών στο πλευρό εποίκων στη Δυτική Όχθη. Η ομάδα απέσπασε επίσης το βραβείο βίντεο, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα.

Οι φετινές βραβεύσεις ανέδειξαν τη σημασία της πολεμικής δημοσιογραφίας στην καταγραφή των συγκρούσεων και των ανθρωπιστικών συνεπειών τους. Μέσα από φωτογραφίες, γραπτά κείμενα, ραδιοφωνικές ανταποκρίσεις και τηλεοπτικά ρεπορτάζ, οι δημοσιογράφοι που διακρίθηκαν έφεραν στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες του πολέμου.