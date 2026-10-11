Επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: Τουλάχιστον 12 νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Διπλωματική πηγή ανέφερε νωρίτερα ότι το αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο που αποδίδεται στις δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης.

Breaking News: At least 12 people were killed and 50 more were injured in a Houthi attack on an airport in the Saudi capital, officials said. The strike was the deadliest attack in a Gulf Arab country since the U.S.-Israeli war with Iran began in February. https://t.co/gcRPHRJEww — The New York Times (@nytimes) October 10, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις για 97 μόνιμες προσλήψεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η επίθεση προκάλεσε συναγερμό στις υγειονομικές υπηρεσίες της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, με γιατρούς να καλούνται εκτάκτως στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών περίθαλψης.

«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας ενημέρωσαν ότι πρόκειται για σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ τραυματίες μεταφέρονται στις υγειονομικές μονάδες της πρωτεύουσας», δήλωσε ιατρική πηγή.

Ακυρώσεις πτήσεων και ταξιδιωτική προειδοποίηση

Σημαντικές αναταράξεις προκλήθηκαν και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς οι εταιρείες Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν σειρά πτήσεων από και προς το Ριάντ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ορισμένες ακυρώσεις αναμένεται να ισχύσουν έως και τη Δευτέρα.

Παράλληλα, το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες και να επιβεβαιώνουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Αναφορές για σαουδαραβικά πλήγματα στην Υεμένη

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης της Υεμένης μετέδωσαν ότι σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τέσσερις φορές το αεροδρόμιο της Σανάα.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν αναφερθεί τρεις νεκροί από επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.