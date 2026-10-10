Σαουδική Αραβία: Χτύπημα των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Δεκάδες τραυματίες, πέντε σε κρίσιμη κατάσταση – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τουλάχιστον πέντε στην εντατική, από νέα επίθεση των Χούθι με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα, που σημειώθηκε περί τις 15:00 τοπική ώρα, οδήγησε σε διακοπή των πτήσεων και ακολουθεί προηγούμενες επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους στην περιοχή αυτή την εβδομάδα.

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Διεθνή Νέα

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε στην εντατική, είναι το αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
  • Πρόκειται για ένα ακόμη χτύπημα από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο κατά του διεθνούς αεροδρομίου, ενός μη στρατιωτικού στόχου.
  • Όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις προσγειώσεις και απογειώσεις από το κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, με ακυρώσεις πτήσεων να παρατείνονται.

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Δεκάδες οι τραυματίες εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε οι τραυματίες βρίσκονται στην εντατική από την σημερινή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για ένα ακόμη χτύπημα από τους Χούθι σε πολιτικό στόχο.

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Συγκεκριμένα, περί τις 15.00 τοπική ώρα, οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, όπως δήλωσε στο AFP πληροφορημένη διπλωματική πηγή, αφού αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν προηγουμένως έκρηξη και την εκκένωση του αεροδρομίου. «Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε η διπλωματική πηγή διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00».

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ. «Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε ‘σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης’. Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε η ιατρική πηγή διευκρινίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Στο μεταξύ, όλες οι αεροποτικές εταιρείες έχουν διακόψει τις προσγειώσεις και απογειώσει από το κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ.  Να σημειωθεί ότι η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.

H Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε σήμερα πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας περιγράφοντας την κατάσταση ως το αναφερόμενο αεροδρόμιο να έχει κλείσει εξαιτίας της «κατάστασης ασφάλειας». Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Συναγερμός ασφαλείας από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Στο μεταξύ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ σήμανε «συναγερμό ασφαλείας» συνιστώντας «σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και τις γύρω περιοχές». Ενημερώνει, μάλιστα, ότι «οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία απαιτείται να έχουν ειδική εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιήσουν το Διεθνές Αεροδρόμιο ‘Βασιλιάς Καλίντ’ στο Ριάντ». Παράλληλα, ανακοινώνει ότι «δεν επιτρέπεται στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία να ταξιδεύουν σε ακτίνα 20 μιλίων από τα σύνορα με την Υεμένη λόγω κινδύνων ασφαλείας, ενώ απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση για ταξίδια στις επαρχίες Τζιζάν, Ασίρ, Νατζράν, καθώς και στις πόλεις Κατίφ, Γιανμπού και Ταΐφ».

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