Σαουδική Αραβία: Νέα έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Aκυρώθηκαν πτήσεις

Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το Al Arabiya.

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Διεθνή Νέα

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το Al Arabiya.
  • Το Διεθνές Αεροδρόμιο ‘Βασιλιάς Καλίντ’ στο Ριάντ εξέδωσε οδηγία, καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν μεταβούν εκεί.
  • Πρόκειται για ένα ακόμη χτύπημα μετά το προχθεσινό, με την πρεσβεία των ΗΠΑ να εκτιμά ότι οι Χούθι θα συνεχίσουν τα πλήγματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δυνατή έκρηξη ακούστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά.

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Το γραφείο της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τα ΜΜΕ, αλλά και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Το αεροδρόμιο, King Khaled International Airport, παρότρυνε τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρίες και να διαπιστώνουν την κατάσταση της πτήσης τους, πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

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Η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.

 

 

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