Σαουδική Αραβία: Αποκλείει κάθε εκεχειρία με τους Χούθι – 3 νεκροί από τις χθεσινές επιθέσεις κατά του αεροδρόμιου του Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εκεχειρία με τους αντάρτες Χούθι, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών Σαουδαράβων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου της Saudia. Το Ριάντ δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει στον στρατιωτικό εκβιασμό και απαιτεί την ανακατάληψη των εδαφών της Υεμένης που ελέγχονται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες, τους οποίους οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης υποστηρίζουν.

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Διεθνή Νέα

Χούθι
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σαουδική Αραβία αποκλείει κατηγορηματικά κάθε εκεχειρία με τους αντάρτες Χούθι, μέχρι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης να ανακαταλάβουν τα εδάφη που κατέχουν οι φιλοϊρανοί αντάρτες.
  • Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και πιλότος της Saudia, σκοτώθηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις των Χούθι κατά του αεροδρομίου του Ριάντ.
  • Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυραύλους cruise, δηλώνοντας ότι στοχεύουν τη Σαουδική Αραβία λόγω της υποστήριξης του Ριάντ στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης.

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Κατηγορηματικά αντίθετη σε μια εκεχειρία με τους αντάρτες Χούθι εμφανίζεται η Σαουδική Αραβία, εν μέσω πρωτοφανών επιθέσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Από τα χθεσινά πλήγματα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και πιλότος της Saudia.

Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση των Χούθι με στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ριάντ αποκλείει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός μέχρι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, τις οποίες η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει, ανακαταλάβουν τα εδάφη τα οποία έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι δυνάμεις των φιλοϊρανών ανταρτών.

Η Σαουδική Αραβία δεν θα υποκύψει στον «στρατιωτικό εκβιασμό» των μαχητών Χούθι, τόνισε η πηγή που δεν κατονομάστηκε.

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Ο απολογισμός και οι ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε τον θάνατο τριών σαουδαράβων πολιτών και πολλούς τραυματισμούς κατά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες.


«Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών σαουδαράβων πολιτών», ανακοίνωσε η υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και ένα αεροπλάνο της εθνικής αεροπορικής εταιρείας Saudia.

Η Saudia ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι «περιστατικό» στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλεντ του Ριάντ προκάλεσε τον θάνατο ενός πιλότου και ζημιές σε αεροπλάνο που βρισκόταν στο έδαφος.

«Με βαθιά λύπη η Saudia ανακοινώνει τον θάνατο του κυβερνήτη Χαμούντ Αλί Αλκαλθάμι», στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Δεν υπήρχαν επιβάτες επί του αεροσκάφους την ώρα της επίθεσης, διευκρίνισε η εταιρεία και η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί από χθες.

Οι ισχυρισμοί των Χούθι και η σύγκρουση

Οι Χούθι ανακοίνωσαν χθες ότι οι δυνάμεις τους επιτέθησαν κατά του αεροδρόμιου με πυραύλους cruise.

Υποστήριξαν επίσης ότι επιτέθησαν κατά αεροδρομίου στην πόλη Ναζράν της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας, πλήγμα που δεν επιβεβαιώθηκε από το Ριάντ, και κατά της στρατιωτικής βάσης Χάμις Μουσάιτ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι επιτίθενται κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω της υποστήριξης του Ριάντ προς τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης που αναζωπύρωσε τον εμφύλιο πόλεμο.

Το Ριάντ δηλώνει ότι υποστηρίζει την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Υεμένης για την ανάκτηση των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Χούθι κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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