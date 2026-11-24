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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) στην επαρχία Κόσι του Νεπάλ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του EMSC, υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.