Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) στην επαρχία Κόσι του Νεπάλ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του EMSC, υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
EQ of M: 5.3, On: 24/11/2026 07:02:47 IST, Lat: 27.855 N, Long: 87.909 E, Depth: 20 Km, Location: Nepal.
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@DrJitendraSingh
@OfficeOfDrJS
@tummalasrini
@GSuresh_NCS
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— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 24, 2026