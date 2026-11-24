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Την παρέμβαση των διαιτητών και δύο αστυνομικών προκάλεσε η συμπλοκή μεταξύ ποδοσφαιριστών του Μαρόκου και της Κολομβίας, μετά τη λήξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ατόμων με νανισμό, στο Ραμπάτ.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1, ενώ αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή προκλήθηκε ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας παίκτης του Μαρόκου άρχισε να σπρώχνει ποδοσφαιριστές της Κολομβίας. Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν σύντομα περισσότεροι παίκτες των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα οι διαιτητές και οι αστυνομικοί να επέμβουν για να τους χωρίσουν.

Βίντεο από το περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.