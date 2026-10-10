Εντείνεται η σύγκρουση στην Υεμένη: Επιχείρηση ευρείας κλίμακας από τη συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία – «Καταστράφηκαν 136 στρατιωτικοί στόχοι»

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Σε νέα στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στην Υεμένη προχώρησε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είχε επέμβει στον πόλεμο της χώρας το 2015.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε «στοιχεία και δυνατότητες» του κινήματος Ανσαραλά, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως Χούθι και διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν.

Στο στόχαστρο 136 στρατιωτικοί στόχοι

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων καταστράφηκαν συνολικά 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι.

Όπως ανέφερε, μεταξύ των βασικών στόχων βρέθηκε το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων της οργάνωσης, με την επιχείρηση να αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις

Παράλληλα με τα πλήγματα, η συμμαχία ανακοίνωσε ότι παρέχει αεροπορική υποστήριξη σε 24ωρη βάση στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ.

Οι εξελίξεις καταγράφονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη χώρα, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να διατηρούν την ένταση στην περιοχή.

Οι ανακοινώσεις για την έκταση των πληγμάτων και τα αποτελέσματά τους αποδίδονται στη στρατιωτική συμμαχία, ενώ δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για το σύνολο των στόχων που καταστράφηκαν.