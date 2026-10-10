Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι – Στο επίκεντρο η Ερυθρά Θάλασσα

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Την ανησυχία της Ελλάδας για την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη και την κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 9 Οκτωβρίου.

Η Ελληνίδα διπλωμάτης καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, μη στρατιωτικών στόχων και κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που δημιουργεί η νέα κλιμάκωση τόσο για την περιφερειακή σταθερότητα όσο και για τη διεθνή ασφάλεια.

Πάνω από 200.000 οι εκτοπισμένοι

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις στην Υεμένη εντείνονται, με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Χανς Γκρούντμπεργκ, να προειδοποιεί ότι η χώρα έχει επιστρέψει σε συνθήκες πολέμου πλήρους κλίμακας.

Όπως ανέφερε, οι εχθροπραξίες εξαπλώνονται σε πολλαπλά μέτωπα, με την κατάσταση να επιδεινώνεται στην Ταΐζ, καθώς και στις επαρχίες Μαρίμπ, Αλ Τζάουφ και Χάτζα.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον ΟΗΕ αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κρίσης, καθώς περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Αύγουστο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο κύμα εκτοπισμού που έχει καταγραφεί μετά την εκεχειρία του 2022.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ελλάδα εξέφρασε την ανησυχία της για τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διεθνών αεροδρομίων στο Ριάντ, την Άμπχα και το Άντεν.

Η Αγλαΐα Μπαλτά υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Υεμένης και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης, με στόχο τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Επιμένει στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» η Ελλάδα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ελληνίδα πρέσβης στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν.

Όπως επισήμανε, η ασφάλεια των συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρόμων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από την ευρύτερη πολιτική διαδικασία για την επίλυση της κρίσης στην Υεμένη.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων και ζητούμε τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανεμπόδιστης διέλευσης της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αποκατάσταση της ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αγλαΐα Μπαλτά επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (ASPIDES), η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εμπορικών πλοίων και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η ελληνική συνεισφορά, όπως διευκρίνισε, πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με πλήρη σεβασμό στον αμυντικό χαρακτήρα της εντολής της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι απειλές των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα κράτη. Όπως σημείωσε, η κατάσταση συνδέεται πλέον με την ευρύτερη αντιπαράθεση για τον έλεγχο των εμπορικών θαλάσσιων οδών και τις πιέσεις που ασκούνται στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Αντιμέτωπα με υποσιτισμό και ασθένειες τα παιδιά στην Υεμένη

Εκτός από τις στρατιωτικές εξελίξεις, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη.

Η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος προειδοποίησε ότι η χώρα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε μια ακόμη βαθύτερη κρίση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά εξαιτίας του εκτοπισμού, της επισιτιστικής ανασφάλειας, του υποσιτισμού και της εξάπλωσης ασθενειών, όπως η χολέρα και η ιλαρά.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τη στρατολόγηση και τη χρησιμοποίηση παιδιών από τους Χούθι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, τουλάχιστον 46 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 130 έχουν τραυματιστεί από τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, περίπου 2,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό.

Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς η σχετική έκκληση έχει καλυφθεί μόλις κατά 22%.

Η Ελλάδα ζήτησε να εξασφαλιστεί ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, δίνοντας έμφαση στην προστασία των αμάχων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Έκκληση για πολιτική λύση

Κατά την παρέμβασή της, η Αγλαΐα Μπαλτά χαιρέτισε την απελευθέρωση ενός υπαλλήλου του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα το αίτημα για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των 72 εργαζομένων του Οργανισμού που εξακολουθούν να κρατούνται.

Η έκκληση αφορά επίσης διπλωματικό προσωπικό, εργαζομένους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων και άλλους ανθρώπους που κρατούνται αυθαίρετα.

Από την πλευρά του, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας στον ΟΗΕ, Αμπντουλαζίζ Αλ Ουασίλ, κατήγγειλε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον μη στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών της χώρας του. Ειδική αναφορά έκανε στην επίθεση της 8ης Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, υποστηρίζοντας ότι από αυτήν σκοτώθηκαν τρεις Σαουδάραβες πολίτες.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης, Αμπντουλάχ Αλί Φαντέλ Αλ Σααντί, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις των Χούθι απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης» αποσκοπεί στην αποκατάσταση των κρατικών θεσμών, επικαλούμενος κυβερνητικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από 100 ανήλικοι σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Χανς Γκρούντμπεργκ υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις που απαιτούνται για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Τελικά, τα κέρδη στο πεδίο της μάχης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαπραγματεύσεις που θα απαιτηθούν για την επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ μιας πολιτικής λύσης στην Υεμένη.