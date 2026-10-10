Υεμένη: Δύο νεκροί από σαουδαραβικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από αεροπορικά πλήγματα που αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία και έπληξαν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σανάα, σύμφωνα με δημοσίευμα του τηλεοπτικού δικτύου Al Masirah, το οποίο πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.
Σύμφωνα με το δίκτυο, η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, ενώ ακόμη δύο μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν.
Το ρεπορτάζ επικαλέστηκε αξιωματούχο της διοίκησης του αερολιμένα.
The Coalition to Restore Legitimacy in Yemen, effectively the Royal Saudi Air Force (RSAF), has released footage showing airstrikes on what it describes as Ansar Allah (Houthis) ballistic missile storage depots in the mountainous areas surrounding the Yemeni capital, Sanaa.
Secondary explosions can be observed following the strikes. However, whether these were caused by the detonation of actual ballistic missiles or other munitions remains unconfirmed.
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 9, 2026