Υεμένη: Δύο νεκροί από σαουδαραβικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από αεροπορικά πλήγματα που αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία και έπληξαν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σανάα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με θύματα εργαζομένους των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, όπως ανέφερε αξιωματούχος της διοίκησης του αερολιμένα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Υεμένη, Σανάα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από αεροπορικά πλήγματα που αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία και έπληξαν το αεροδρόμιο της Σανάα.
  • Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, ενώ ακόμη δύο μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν.
  • Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με το ρεπορτάζ να επικαλείται αξιωματούχο της διοίκησης του αερολιμένα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από αεροπορικά πλήγματα που αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία και έπληξαν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σανάα, σύμφωνα με δημοσίευμα του τηλεοπτικού δικτύου Al Masirah, το οποίο πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με το δίκτυο, η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, ενώ ακόμη δύο μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν.

Το ρεπορτάζ επικαλέστηκε αξιωματούχο της διοίκησης του αερολιμένα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ