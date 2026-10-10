Πούτιν: Έτοιμη η Ρωσία να προμηθεύσει με πετρέλαιο τις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά

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Έτοιμη να προμηθεύσει με πετρέλαιο τις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά δηλώνει η Μόσχα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε το Κρεμλίνο μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε κάνει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αρχίσει την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες τον Οκτώβριο.

Επίσης, δήλωσε ότι οι ρωσικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς τα διυλιστήρια επαναλειτουργούν μετά τις εργασίες συντήρησης.

«Η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας – ΗΠΑ θα ωφελήσει τον κόσμο»

Τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας εξήρε ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

«Η συνεργασία Ρωσίας-ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X.