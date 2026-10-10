Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία δεν πρέπει να περιορίζεται σε συναντήσεις» – Έκκληση για αποκλιμάκωση και συνεργασία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε την ανάγκη η περιφερειακή διπλωματία να αποκτήσει ουσιαστικό και πρακτικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων και στην αποτροπή εντάσεων. Υπογράμμισε ότι η διπλωματική δραστηριότητα πρέπει να οδηγεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελέσματα, πέρα από τη διεξαγωγή συναντήσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Πεζεσκιάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογράμμισε την ανάγκη η περιφερειακή διπλωματία να αποκτήσει ουσιαστικό και πρακτικό ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων και στην αποτροπή νέων εντάσεων.
  • Τόνισε ότι η διπλωματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να εξαντλείται στη διεξαγωγή συναντήσεων, αλλά «να αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων, την αποτροπή της κλιμάκωσης και την προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας».
  • Το μήνυμα του Ιρανού προέδρου έρχεται σε περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας τη σημασία του περιφερειακού διαλόγου για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

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Την ανάγκη η περιφερειακή διπλωματία να αποκτήσει ουσιαστικό και πρακτικό ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων και στην αποτροπή νέων εντάσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή δεν θα πρέπει να εξαντλείται στη διεξαγωγή συναντήσεων, αλλά να οδηγεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελέσματα.

«Η διπλωματία δεν πρέπει να αφορά απλώς τη διεξαγωγή συναντήσεων. Πρέπει να αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων, τη διατήρηση του διαλόγου, την αποτροπή της κλιμάκωσης και την προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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