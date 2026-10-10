Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία δεν πρέπει να περιορίζεται σε συναντήσεις» – Έκκληση για αποκλιμάκωση και συνεργασία

Την ανάγκη η περιφερειακή διπλωματία να αποκτήσει ουσιαστικό και πρακτικό ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων και στην αποτροπή νέων εντάσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή δεν θα πρέπει να εξαντλείται στη διεξαγωγή συναντήσεων, αλλά να οδηγεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελέσματα.
«Η διπλωματία δεν πρέπει να αφορά απλώς τη διεξαγωγή συναντήσεων. Πρέπει να αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων, τη διατήρηση του διαλόγου, την αποτροπή της κλιμάκωσης και την προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Regional diplomacy shouldn’t just be about holding meetings. It must be a real tool: for crisis management, maintaining dialogue, preventing escalation, and driving practical cooperation.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) October 9, 2026