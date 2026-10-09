Παναμάς: Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό – Κανονικά η λειτουργία της Διώρυγας

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Την άρση όλων των προειδοποιήσεων και επιτηρήσεων για ενδεχόμενο τσουνάμι μετά τον σεισμό στον Παναμά ανακοίνωσε το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες που είχαν προκαλέσει οι αρχικές εκτιμήσεις για την εκδήλωση επικίνδυνων κυμάτων στις παράκτιες περιοχές.

🟢The Pacific Tsunami Warning Center is now advising international partners in the Pacific that there is no longer a tsunami threat to their coast. NO threat exists for any U.S. or Canadian coastline. The tsunami risk has passed. Thank you for your vigilance and preparedness Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα έσοδα — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) October 9, 2026

Σε προηγούμενη ενημέρωσή του, το σύστημα είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυμάτων ύψους από 1 έως 3 μέτρα πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας σε ορισμένες ακτές του Παναμά, ως συνέπεια της σεισμικής δόνησης.

Ωστόσο, στη νεότερη ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ καμία προειδοποίηση, συμβουλευτική ανακοίνωση, επιτήρηση ή απειλή για τσουνάμι.

Την ίδια ώρα, η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι συνεργεία και τεχνικό προσωπικό πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές από τον σεισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι τεχνικοί αξιολογούν την κατάσταση των υποδομών. Παρά τους ελέγχους, η λειτουργία της Διώρυγας συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να έχουν διακοπεί οι διελεύσεις των πλοίων.

Μετά τον σεισμό, προειδοποιήσεις για πιθανή εκδήλωση τσουνάμι είχαν εκδοθεί για παράκτιες περιοχές του Παναμά, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και του Μεξικού.

Παράλληλα, περίπου 90 πλοία βρίσκονταν στα δύο άκρα της Διώρυγας του Παναμά, αναμένοντας να διέλθουν από αυτήν ή να προσεγγίσουν θέσεις ελλιμενισμού που εξυπηρετούν τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης και υπηρεσίες μεταφόρτωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης από την πλατφόρμα LSEG Workspace, μεταξύ των πλοίων περιλαμβάνονταν φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.