Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι τη Χαβάη – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Παναμά.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 33 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μακαράκας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα στον Παναμά. Η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκκενώσεις κτιρίων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε επίσης η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.

Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι και στη Χαβάη.

🇵🇦‼️ | URGENTE — Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 8,0 que sacudió Panamá. https://t.co/3Vp3tFQ7aK

Un #Terremoto de magnitud 8,0 ocurrió a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, #Panamá, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro, a una profundidad de 33 kilómetros, fue determinado inicialmente en 7,54 grados de latitud norte y 80,75 grados de longitud oeste.

Sistema de advertencia de tsunami de EEUU emite alerta tras #Sismo en Panamá

— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 9, 2026