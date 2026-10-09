Υεμένη: «Οι Χούθι και το Ιράν έχασαν το στοίχημά τους», δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών

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Η υπουργός Εξωτερικών της Υεμένης, Αφράχ αλ Ζούμπα, υποστήριξε ότι το Ιράν και οι Χούθι απέτυχαν στην προσπάθειά τους να ασκήσουν πιέσεις στη διεθνή κοινότητα, απειλώντας τις εμπορικές οδούς και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

«Το Ιράν και οι Χούθι, που λειτουργούν ως σύμμαχός του, έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάσουν τον κόσμο, απειλώντας τις εμπορικές οδούς και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Αφράχ αλ Ζούμπα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Οι δηλώσεις της έγιναν, την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης επιχειρούν, σύμφωνα με την ίδια, να ανακαταλάβουν το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τη νήσο Μαγιούν.

Η αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και επικεντρώνεται σε περιοχές κοντά στο στενό, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της παραθαλάσσιας πόλης Μόχα. Οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Χούθι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται.