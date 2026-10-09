Υεμένη: «Οι Χούθι και το Ιράν έχασαν το στοίχημά τους», δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών

Η υπουργός Εξωτερικών της Υεμένης, Αφράχ αλ Ζούμπα, υποστήριξε ότι το Ιράν και οι Χούθι απέτυχαν στην προσπάθειά τους να ασκήσουν πιέσεις στη διεθνή κοινότητα, απειλώντας τις εμπορικές οδούς και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
«Το Ιράν και οι Χούθι, που λειτουργούν ως σύμμαχός του, έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάσουν τον κόσμο, απειλώντας τις εμπορικές οδούς και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Αφράχ αλ Ζούμπα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Οι δηλώσεις της έγιναν, την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης επιχειρούν, σύμφωνα με την ίδια, να ανακαταλάβουν το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τη νήσο Μαγιούν.
Η αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και επικεντρώνεται σε περιοχές κοντά στο στενό, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της παραθαλάσσιας πόλης Μόχα. Οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Χούθι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται.
With the heroes of our armed forces liberating the Bab al-Mandab Strait and Mayun Island as part of Operation "Dawn of Yemen," backed by decisive air support from the Coalition to Support Legitimacy led by the Kingdom of Saudi Arabia, Iran and its Houthi proxy have lost their gamble on blackmailing the world by threatening trade routes and global energy supplies and plunging the region into chaos. Yemen’s sovereignty over its coasts and islands along this strategic maritime corridor is now consolidated, strengthening its security and the stability of its Gulf and Arab neighbors.
Ending the coup of the terrorist Houthi militia and extending state authority over all Yemeni territory remains the lasting guarantee for the security of the Red Sea and freedom of navigation in Bab al-Mandab, and the way to eliminate the source of the threat at its root.
— Afrah Al-Zouba أفراح الزوبة (@afrah_alzouba) October 9, 2026