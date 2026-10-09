Νέα εκπρόσωπος Τύπου στον Λευκό Οίκο η Κέιτι Ζακαράια

Με νέα εκπρόσωπο Τύπου οδεύει προς τις ενδιάμεσες εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το όνομα αυτής Κέιτι Ζακαράια (Katie Zacharia), η οποία διαδέχεται την Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρος στο επάγγελμα, είναι προσκείμενη στο κίνημα MAGA και επί έτη έχει ασχοληθεί με τον σχολιασμό της επικαιρότητας. Εσχάτως, εμφανιζόταν συχνά στα πλατό των δικτύων Fox News και Newsmax, τα οποία παρακολουθούν πολύ οι συντηρητικοί Αμερικανοί.

Η Κέιτι Ζακαράια γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1984 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε σε μια χριστιανική οικογένεια που διαμόρφωσε τις αξίες και τις πεποιθήσεις της. Σήμερα, ζει στο Γουέστλεϊκ Βίλατζ (Westlake Village) με τον σύζυγό της, Τάιλερ Ζαχαρία (Tyler Zacharia), και τα τέσσερα παιδιά τους. Η οικογένεια παραμένει πάντα στο επίκεντρο της ζωής της.

Η επαγγελματική πορεία της Κέιτι Ζακαράια περιλαμβάνει τη δικηγορία, την εργασία σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και την πολιτική υποστήριξη. Έχει εργαστεί με τον Λευκό Οίκο, εταιρικά δικηγορικά γραφεία και ομάδες συγκέντρωσης πόρων (fundraising). Το 2024, ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου Ανάπτυξης (Chief Advancement Officer) στον οργανισμό Fix California και έγινε σύμβουλος του Ρίτσαρντ Γκρένελ (Richard Grenell). Η καθαρή περιουσία της εκτιμάται σε 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

Σύμφωνα με τα βιογραφικά της στοιχεία στο LinkedIn, εργάζεται επίσης για την εταιρία μέσων ενημέρωσης που συνδέεται με τον Αμερικανό πρόεδρο, την Trump Media and Technology Group, καθώς και για την πλατφόρμα του, Truth Social.

Επίσης, ανήκει στη συντηρητική οργάνωση Fix California, η οποία ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ, στενό συνεργάτη του Τραμπ. Η Κέιτι Ζακαράια είναι πτυχιούχος Νομικής και έζησε στην Κίνα μεταξύ 2011 και 2013, όπου εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο. Είναι παντρεμένη και έχει τέσσερα παιδιά.