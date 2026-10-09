Ελευσίνα: Παραδόθηκε ένας από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης στον 32χρονο – Τι υποστηρίζει

Παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (9/10) στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος πήγε στην Ασφάλεια με τον δικηγόρο του και υποστήριξε πως το θύμα τον τραυμάτισε και θα προχωρήσει σε μήνυση.

Το χρονικό της επίθεσης

Το αιματηρό περιστατικό έγινε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί, οι οποίοι δρουν στην ευρύτερη περιοχή.

Το θύμα από την πλευρά του φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο και έχει πει, ότι προτού οι νεαροί τον μαχαιρώσουν στο πόδι, του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη επίθεση να συνδέεται με μία συμπλοκή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο ξανά στην Ελευσίνα ανάμεσα σε ομάδες ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό οι αντιεξουσιαστές είχαν δημοσιοποιήσει σε ιστοσελίδα που διατηρούν στοιχεία και φωτογραφίες των ακροδεξιών που επιτέθηκαν στην ομάδα των αντιφασιστών και ενδέχεται εκείνο το γεγονός να συνδέεται με τη χθεσινή επίθεση.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί «ανέβασε» τις επίμαχες φωτογραφίες, με τον ίδιο να δηλώνει πως τον έχουν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο και ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι, ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα της Πέμπτης, όταν τρία άτομα τα οποία δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως τον 32χρονο και αφού τον απείλησαν, τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον δύο φορές στο μηρό, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με δικά του μέσα, ωστόσο επειδή ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα που έφερε στα πόδια, χρειάστηκε να γίνει η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα.

Η πρώτη εικόνα για το περιστατικό ήταν πως επρόκειτο για κάποια ληστεία, καθώς υπήρχε αναφορά από το θύμα ότι τον απείλησαν για να του πάρουν το κινητό και ότι ένας από τους δράστες φορούσε φανέλα γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας. Ωστόσο από την κατάθεση προέκυψε ότι τον μαχαίρωσαν γιατί ήταν Αριστερός, όπως έχει καταθέσει ο ίδιος 32χρονος και μάλιστα κατονόμασε τους δράστες, οι οποίοι είναι γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής.

Τι περιγράφει ο 32χρονος

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 από το νοσοκομείο, ο 32χρονος δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί. «Είμαι καλύτερα, νοσηλεύομαι και ελπίζω σε δύο με τρεις μέρες να βγω από το νοσοκομείο. Δεν ήταν τρόμος αυτό που έζησα, αλλά το αίσθημα της επιβίωσης», ανέφερε.

Σε άλλες δηλώσεις του, περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε η επίθεση: «Μέρα μεσημέρι, κάτω από το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου. Ήταν δύο. Αρχικά, ένας πέρασε, με είδε, αμέσως πήγε, μάζεψε έναν φίλο του και επέστρεψαν. Και εκεί ξεκίνησαν να μου λένε “είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς” και κάτι τέτοια κουραφέξαλα. Πάλι καλά που κατάφερα να αφήσω τα σκυλιά μου εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν θεωρούσα πως έχουν έρθει για μια τέτοια δολοφονική επίθεση, απλά έτσι, για να φωνάξουν και να φανούν. Τους λέω “ελάτε λίγο, ηρεμήστε”. Προχωρούν, συνεχίζουν σε αυτό το ύφος. Και εκεί, ενώ μου μιλούσαν, ο ένας φορούσε ένα κράνος, ο άλλος ήταν χωρίς, μου έκανε ο πρώτος την επίθεση. Εγώ, μόλις μου επιτέθηκε, δεν έκατσα, τον έβαλα κάτω. Άρχισε να φωνάζει στον φίλο του: “Δώσ’ τον, δώσ’ τον, σφάξ’ τον”. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που ήρθαν να μου επιτεθούν και πάλι πήγαν να φύγουν δαρμένοι, αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μη δαρθούν, δηλαδή, κάτω από το σπίτι μου».

Ο 32χρονος υποστηρίζει ακόμη ότι ένας από τους δύο άνδρες αναφέρθηκε ευθέως στις πολιτικές του πεποιθήσεις: «Ο ένας μου είπε “είμαι ο τάδε και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο” – τα ρεζιλίκια δεν τα λέω τα υπόλοιπα. Εν τέλει, αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν και αυτός που βρέθηκε κάτω και άρχισε να φωνάζει, ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να με μαχαιρώνει (…) Του λέω “να σου πω, γιατί ήρθες σε εμένα και δεν πήγαινες σε κάποιον άλλον;”. Μου λέει “εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής και ιστορίες. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Άμα ξέραμε άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”. Δηλαδή, αυτή ήταν η απόκριση, η ανταπόκρισή τους».

Αναφερόμενος στη στιγμή της επίθεσης, πρόσθεσε: «Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι αυτοί θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν. Δηλαδή, εγώ θεωρούσα ότι θα κάνουν από αυτές τις βλαχομαγκιές που λέει ο λαός, ας πούμε. Αλλά αυτοί όχι. Είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Εγώ δεν είχα, δεν το είχα υποψιαστεί ότι τέσσερις και δέκα, κάτω από το σπίτι μου, μέρα μεσημέρι, θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν».

Ο 32χρονος ευχαρίστησε, επίσης, τον άνθρωπο που σταμάτησε για να τον βοηθήσει μετά τον τραυματισμό του. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον περαστικό που με μάζεψε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας και, κατά πάσα πιθανότητα, μου έσωσε τη ζωή. Που σταμάτησε, δηλαδή, μέσα σε αυτό το μακελειό και πήρε έναν άνθρωπο που αιμορραγούσε, χωρίς να τρομάξει».

Από την πλευρά του, η μητέρα του 32χρονου χαρακτήρισε την επίθεση «δολοφονική», αναφέροντας: «Ήταν δολοφονική επίθεση. Του έκαναν λεκτική επίθεση. Ο γιος μου προσπαθούσε να το αποτρέψει, αλλά ήταν αδύνατο. Λογομάχησαν και ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε. Τους αναγνώρισε. Έλεγαν: “Ναι, είμαστε φασίστες”».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα στα σπίτια

Οι δύο δράστες που αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν ηλικία 22 και 18 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια των δύο νεαρών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν φυλλάδια, αυτοκόλλητα, μπλουζάκια και άλλα αντικείμενα, τα οποία παραπέμπουν σε εθνικιστική νεολαία της πρωτεύουσας.

Τα ευρήματα αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της επίθεσης.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο νεαροί φέρονται να συνδέονται με ακροδεξιά οργάνωση που ιδρύθηκε το 2014.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο καταζητούμενων, οι οποίοι είχαν κατονομαστεί από τον 32χρονο μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία και το οπτικό υλικό, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού.

Λίγο μετά την επίθεση, περίπου 100 άτομα, ορισμένα από τα οποία φορούσαν κράνη και φώναζαν συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία στην περιοχή.