Επίθεση στην Ελευσίνα: Φυλλάδια και μπλουζάκια ακροδεξιάς οργάνωσης βρέθηκαν στα σπίτια των δραστών – Το βίντεο με τη διαφυγή τους και η μαρτυρία του 32χρονου

Διαφορές μεταξύ ακροδεξιών και μελών αντιφασιστικών οργανώσεων, βλέπουν οι αστυνομικοί, πίσω από το αιματηρό περιστατικό, στην Ελευσίνα. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δυο δράστες της επίθεσης και τους αναζητούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η επίθεση έγινε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, ενώ ο 32χρονος βρισκόταν κοντά στο σπίτι του. Μετά τον τραυματισμό του, περαστικός τον μετέφερε με Ι.Χ. στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο-ντοκουμέντο από τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν σε αυτό καταγράφονται οι δύο άνδρες την ώρα που αποχωρούν από το σημείο. Στο υλικό διακρίνεται μία μηχανή με δύο άτομα πάνω. Ο οδηγός φαίνεται να φορά κράνος, ενώ ο συνοδηγός έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας όσα πληροφορήθηκε για το περιστατικό, ανέφερε: «Συναντήθηκε με δύο άτομα. Ο ένας φορούσε κράνος, ο άλλος όχι. Ο ένας του επιτέθηκε με κατσαβίδι. Υπήρχαν φωνές. Έμαθα ότι ακούγονταν φωνές. Κάποιο Ι.Χ. τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας».

Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι το περιστατικό εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά: «Το μεσημέρι ακούσαμε έναν θόρυβο. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Σχεδόν μέσα σε δύο με τρία λεπτά είχαν τελειώσει όλα».

Τι περιγράφει ο 32χρονος

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 από το νοσοκομείο, ο 32χρονος δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί. «Είμαι καλύτερα, νοσηλεύομαι και ελπίζω σε δύο με τρεις μέρες να βγω από το νοσοκομείο. Δεν ήταν τρόμος αυτό που έζησα, αλλά το αίσθημα της επιβίωσης», ανέφερε.

Σε άλλες δηλώσεις του, περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε η επίθεση: «Μέρα μεσημέρι, κάτω από το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου. Ήταν δύο. Αρχικά, ένας πέρασε, με είδε, αμέσως πήγε, μάζεψε έναν φίλο του και επέστρεψαν. Και εκεί ξεκίνησαν να μου λένε “είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς” και κάτι τέτοια κουραφέξαλα. Πάλι καλά που κατάφερα να αφήσω τα σκυλιά μου εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν θεωρούσα πως έχουν έρθει για μια τέτοια δολοφονική επίθεση, απλά έτσι, για να φωνάξουν και να φανούν. Τους λέω “ελάτε λίγο, ηρεμήστε”. Προχωρούν, συνεχίζουν σε αυτό το ύφος. Και εκεί, ενώ μου μιλούσαν, ο ένας φορούσε ένα κράνος, ο άλλος ήταν χωρίς, μου έκανε ο πρώτος την επίθεση. Εγώ, μόλις μου επιτέθηκε, δεν έκατσα, τον έβαλα κάτω. Άρχισε να φωνάζει στον φίλο του: “Δώσ’ τον, δώσ’ τον, σφάξ’ τον”. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που ήρθαν να μου επιτεθούν και πάλι πήγαν να φύγουν δαρμένοι, αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μη δαρθούν, δηλαδή, κάτω από το σπίτι μου».

Ο 32χρονος υποστηρίζει ακόμη ότι ένας από τους δύο άνδρες αναφέρθηκε ευθέως στις πολιτικές του πεποιθήσεις: «Ο ένας μου είπε “είμαι ο τάδε και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο” – τα ρεζιλίκια δεν τα λέω τα υπόλοιπα. Εν τέλει, αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν και αυτός που βρέθηκε κάτω και άρχισε να φωνάζει, ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να με μαχαιρώνει (…) Του λέω “να σου πω, γιατί ήρθες σε εμένα και δεν πήγαινες σε κάποιον άλλον;”. Μου λέει “εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής και ιστορίες. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Άμα ξέραμε άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”. Δηλαδή, αυτή ήταν η απόκριση, η ανταπόκρισή τους».

Αναφερόμενος στη στιγμή της επίθεσης, πρόσθεσε: «Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι αυτοί θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν. Δηλαδή, εγώ θεωρούσα ότι θα κάνουν από αυτές τις βλαχομαγκιές που λέει ο λαός, ας πούμε. Αλλά αυτοί όχι. Είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Εγώ δεν είχα, δεν το είχα υποψιαστεί ότι τέσσερις και δέκα, κάτω από το σπίτι μου, μέρα μεσημέρι, θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν».

Ο 32χρονος ευχαρίστησε, επίσης, τον άνθρωπο που σταμάτησε για να τον βοηθήσει μετά τον τραυματισμό του. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον περαστικό που με μάζεψε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας και, κατά πάσα πιθανότητα, μου έσωσε τη ζωή. Που σταμάτησε, δηλαδή, μέσα σε αυτό το μακελειό και πήρε έναν άνθρωπο που αιμορραγούσε, χωρίς να τρομάξει».

Από την πλευρά του, η μητέρα του 32χρονου χαρακτήρισε την επίθεση «δολοφονική», αναφέροντας: «Ήταν δολοφονική επίθεση. Του έκαναν λεκτική επίθεση. Ο γιος μου προσπαθούσε να το αποτρέψει, αλλά ήταν αδύνατο. Λογομάχησαν και ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε. Τους αναγνώρισε. Έλεγαν: “Ναι, είμαστε φασίστες”».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα στα σπίτια

Οι δύο δράστες που αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν ηλικία 22 και 18 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια των δύο νεαρών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν φυλλάδια, αυτοκόλλητα, μπλουζάκια και άλλα αντικείμενα, τα οποία παραπέμπουν σε εθνικιστική νεολαία της πρωτεύουσας.

Τα ευρήματα αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της επίθεσης.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο νεαροί φέρονται να συνδέονται με ακροδεξιά οργάνωση που ιδρύθηκε το 2014.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο καταζητούμενων, οι οποίοι είχαν κατονομαστεί από τον 32χρονο μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία και το οπτικό υλικό, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού.

Λίγο μετά την επίθεση, περίπου 100 άτομα, ορισμένα από τα οποία φορούσαν κράνη και φώναζαν συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία στην περιοχή.