Φως στην Αυτοκρατορία των Χετταίων: Πινακίδες 3.400 ετών «μιλούν» για μια μωρό-πριγκίπισσα και την έξαρση μιας αρχαίας πανδημίας

Μπορούν μερικά κομμάτια πηλού να ζωντανέψουν τις δραματικές στιγμές μιας χαμένης αυτοκρατορίας και να μας μεταφέρουν 3.400 χρόνια πίσω στο παρελθόν;

Για τους αρχαιολόγους, η ανασύνθεση της καθημερινότητας των Χετταίων έμοιαζε πάντα με έναν γρίφο γεμάτο κενά. Τώρα, όμως, μια σπουδαία ανακάλυψη στην καρδιά της Μικράς Ασίας έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, φέρνοντας στο φως ένα σπάνιο βασιλικό αρχείο που «μιλάει» για πολεμικές ιαχές, μια μυστηριώδη πανδημία και τα μυστικά μιας μικρής πριγκίπισσας.

Σε μια ανασκαφή που εξελίσσεται σε ιστορικό ορόσημο, οι ερευνητές αποκρυπτογράφησαν πήλινες πινακίδες που αποκαλύπτουν, με απίστευτη λεπτομέρεια, τα επείγοντα μηνύματα των στρατηγών της εποχής και τις ανθρώπινες ιστορίες που σημάδεψαν το τέλος μιας εποχής.

Οι ανασκαφές στο Καγιαλίπιναρ (Kayalıpınar), στην κεντρική Τουρκία, έφεραν στο φως 131 πήλινες πινακίδες από την εποχή του βασιλιά Τουδαλίγια Β΄, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ευρημάτων του βασιλικού αρχείου στα 184 κομμάτια.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η προειδοποίηση ενός στρατηγού ότι ο στρατός κινδυνεύει με αφανισμό, το ταξιδιωτικό ημερολόγιο των οιωνοσκόπων (ερμηνευτών των πουλιών), καθώς και καταγραφές για έναν πυρετό που έπληξε παιδιά και βρέφη.

Οι στρατηγοί των Χετταίων που ήταν σταθμευμένοι στη δυτική Ανατολία (το μικρασιατικό τμήμα της σημερινής Τουρκίας) δεν μασούσαν τα λόγια τους. Ενημέρωσαν τον βασιλιά τους ότι η περιοχή ήταν περικυκλωμένη από εχθρούς. Ζήτησαν στρατιώτες, άλογα και πολεμικά άρματα, προειδοποιώντας ότι χωρίς βοήθεια ο στρατός θα καταστρεφόταν, ενώ ξεκαθάρισαν ότι οι ίδιοι δεν θα έφεραν καμία ευθύνη για ό,τι ήθελε συμβεί στη συνέχεια.

Η επιστολή, χαραγμένη σε πηλό πριν από περίπου 3.400 χρόνια, μόλις ήρθε στο φως κατά τις ανασκαφές στο Καγιαλίπιναρ, στην επαρχία Σεβάστειας (Sivas) της Τουρκίας. Αποτελεί μία από τις 131 πινακίδες και θραύσματα που ανακτήθηκαν κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026. Ακόμη 53 πινακίδες είχαν εντοπιστεί στο ίδιο σημείο το 2025 και θεωρούνται μέρος της ίδιας συλλογής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ευρημάτων του βασιλικού αρχείου στα 184 κομμάτια.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανακοίνωσε την ανακάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σχετική ανακοίνωση του υπουργείου πρόσθεσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το βασιλικό αρχείο των 184 πινακίδων και τα μυστικά της Σεβάστειας

Τα κείμενα αποδίδονται στη βασιλεία του Τουδαλίγια Β΄, ενός βασιλιά των Χετταίων που κυβέρνησε γύρω στο 1400 π.Χ., αν και οι ειδικοί διαφωνούν ως προς την αρίθμηση των ηγεμόνων με το όνομα Τουδαλίγια, καθώς και ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες της διακυβέρνησής τους. Είναι γραμμένα στη χεττιτική και τη χουρριτική γλώσσα —μια γειτονική γλώσσα με μεγάλη βαρύτητα στη θρησκεία των Χετταίων. Τα κείμενα αυτά πραγματεύονται κρατικές υποθέσεις, τον πόλεμο, διάφορα τελετουργικά, αλλά και την καθημερινή ζωή της βασιλικής οικογένειας.

Για να τα τοποθετήσουμε χρονικά, βρισκόμαστε περίπου δύο αιώνες πριν από την παραδοσιακή ημερομηνία του Τρωικού Πολέμου. Οι Χετταίοι, ένα βασίλειο με έδρα την κεντρική Ανατολία (Μικρά Ασία), ανταγωνίζονταν τότε τους Φαραώ της Αιγύπτου για την κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σαμούχα: Η χαμένη πόλη της Θεάς της Νύχτας

Το Καγιαλίπιναρ βρίσκεται στην περιοχή του Γιλντιζελί (Yıldızeli), στο οροπέδιο της Ανατολίας. Τα αρχαία κείμενα αναφέρουν την τοποθεσία ως Σαμούχα (Šamuḫa).

Οι Ασσύριοι έμποροι τη χρησιμοποίησαν αρχικά ως ενδιάμεσο σταθμό και αργότερα ως εμπορική αποικία, ενώ τελικά οι Χετταίοι τη μεταμόρφωσαν σε πόλη πρώτης γραμμής.

Σύμφωνα με την αναπαράσταση που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ειδικοί, η Σαμούχα χρησίμευσε ως βάση επιχειρήσεων κατά τον 14ο αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή οι Κάσκα (Kaska), ορεινοί λαοί από τον βορρά, πραγματοποιούσαν επιδρομές στην καρδιά του βασιλείου, ακόμη και στην πρωτεύουσα, τη Χατούσα.

Το 1976, ο ιστορικός Ρενέ Λεμπρούν (René Lebrun) χαρακτήρισε την πόλη ως το θρησκευτικό κέντρο της Αυτοκρατορίας των Χετταίων. Η φήμη της βασιζόταν κυρίως σε έναν ναό. Στη Σαμούχα λατρευόταν μια θεότητα γνωστή ως «Θεά της Νύχτας» —μια εκδοχή της Ιστάρ η οποία, σύμφωνα με τον διευθυντή των ανασκαφών, έφτασε από την Κιλικία, στη νότια Ανατολία, την εποχή του Τουδαλίγια Β΄.

Άλλοι ειδικοί αποδίδουν τη μεταφορά της στον προκάτοχό του, Τουδαλίγια Α΄, οπότε η ακριβής χρονολογία παραμένει υπό συζήτηση. Λίγες γενιές αργότερα, ο βασιλιάς Μουρσίλι Β΄ έχρισε τον νεαρό γιο του, Χατουσίλι Γ΄, ιερέα της «Ιστάρ της Σαμούχα». Ο ίδιος αυτός γιος θα υπέγραφε αργότερα, μαζί με τον Ραμσή Β΄, τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Χετταίων και της Αιγύπτου, μια από τις αρχαιότερες τέτοιες συνθήκες που σώζονται μέχρι σήμερα.

Οι σύγχρονες ανασκαφές άρχισαν να φέρνουν στο φως πινακίδες το 2005. Από το 2021, η αρχαιολογική έρευνα διεξάγεται υπό την καθοδήγηση της αρχαιολόγου Τσιντέμ Μανέρ (Çiğdem Maner) από το Πανεπιστήμιο Κοτς (Koç) της Κωνσταντινούπολης, με σχετική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το 2025, η τοποθεσία είχε ήδη αποδώσει μια σειρά από πινακίδες και σφραγίδες, οι οποίες κατέγραφαν ερωτήματα που είχαν τεθεί σε μάντεις σχετικά με το μέλλον πριγκίπων και πριγκιπισσών —κάτι που η Μανέρ περιέγραψε τότε ως πρωτοφανές εύρημα για το Καγιαλίπιναρ. Η ανασκαφική περίοδος του 2025 πλαισιώθηκε από μια ομάδα 23 ειδικών στην αρχαιολογία, την ιστορία, τη χεττιτολογία (τη μελέτη της γλώσσας και του πολιτισμού των Χετταίων) και την ανθρωπολογία, προερχόμενων από τουρκικά και ξένα ιδρύματα.

Η Μανέρ έχει δηλώσει ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να καταστεί ο χώρος επισκέψιμος για το κοινό. Παράλληλα, η ανασκαφή έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας πολύ παλαιότερης από την εποχή των Χετταίων, καθώς εντοπίστηκαν λίθινα εργαλεία τα οποία οι ειδικοί αποδίδουν στην Παλαιολιθική και τη Νεολιθική περίοδο.

Ένας φονικός πυρετός που «θέριζε» τα παιδιά

Το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της νέας παρτίδας ευρημάτων είναι το πόσο οικείο φαντάζει στο σήμερα. Ανάμεσα στα κείμενα μαντείας, τις επιστολές, τα τελετουργικά και τις προσευχές, αρκετές πινακίδες περιγράφουν μια επιδημία υψηλού πυρετού που μεταδιδόταν από πόλη σε πόλη, πλήττοντας κυρίως παιδιά και βρέφη.

Ο Υπουργός Ερσόι συνόψισε την ανακάλυψη αναφέροντας: «Στις πινακίδες εντοπίστηκαν ίχνη μιας επιδημίας υψηλού πυρετού που εξαπλώθηκε από πόλη σε πόλη και επηρέασε ιδιαίτερα τα παιδιά και τα μωρά. Η κατάσταση της υγείας μιας άρρωστης μωρού-πριγκίπισσας, ο μετέπειτα θάνατός της και το κηδεύσιμο τελετουργικό που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της περιλαμβάνονται επίσης στα αρχεία».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πορεία της υγείας των παιδιών της βασιλικής οικογένειας και των ανώτατων αξιωματούχων παρακολουθούνταν μέσω της μαντείας, ρωτώντας δηλαδή τους θεούς για την εξέλιξη της ασθένειας κάθε παιδιού. Τα κείμενα αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη βαθιά ανησυχία που επικρατούσε στην αυλή του παλατιού.

Η πιο συγκινητική περίπτωση είναι αυτή μιας πριγκίπισσας που βρισκόταν ακόμη σε ηλικία θηλασμού. Μια ομάδα κειμένων επιχειρεί να προβλέψει το μέλλον της, εκφράζοντας έκδηλη ανησυχία. Μια άλλη πινακίδα καταγράφει τον θάνατό της και περιγράφει το κηδεύσιμο τελετουργικό που τελέστηκε προς τιμήν της. Μια τρίτη πινακίδα, η οποία εστάλη στον βασιλιά από έναν μάντη, αναφέρει ότι το κορίτσι είχε αρρωστήσει σε μια πόλη που ονομαζόταν Ζιουλίλα (Ziulila), της οποίας η τοποθεσία παραμένει άγνωστη.

Οι Χετταίοι είναι περισσότερο γνωστοί για μια διαφορετική επιδημία, η οποία είναι πολύ καλύτερα τεκμηριωμένη. Οι «Προσευχές για τον Λοιμό» του Μουρσίλι Β΄, οι οποίες γράφτηκαν αρκετές δεκαετίες αργότερα, απέδιδαν τη μετάδοση της νόσου σε Αιγύπτιους αιχμαλώτους. Μέχρι στιγμής, τίποτα από όσα έχουν δημοσιευθεί δεν υποδηλώνει ότι οι δύο αυτές εξάρσεις συνδέονται, ενώ η ανακοίνωση του υπουργείου δεν διευκρινίζει ποια ήταν η συγκεκριμένη ασθένεια.

Έκκληση για ενισχύσεις από το δυτικό μέτωπο

Το άλλο εξαιρετικά σημαντικό εύρημα είναι η επιστολή των στρατηγών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το μήνυμα εστάλη από τη δυτική Ανατολία (Μικρά Ασία) προς τον βασιλιά των Χετταίων, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Σαμούχα. Οι διοικητές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα εδάφη των Χετταίων είναι πλήρως περικυκλωμένα από εχθρικές δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την άμεση αποστολή στρατευμάτων, αλόγων και πολεμικών αρμάτων προκειμένου να καταφέρουν να τους εξουδετερώσουν. Προειδοποιούν μάλιστα πως χωρίς αυτή τη στήριξη η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά και ο στρατός θα αφανιστεί, ξεκαθαρίζοντας στον βασιλιά ότι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τις συνέπειες σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί.

Η επίσημη σύνοψη δεν κατονομάζει τον εχθρό, επομένως δεν γνωρίζουμε σε ποιον ακριβώς αναφέρονταν. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι βασιλιάδες των Χετταίων διεξήγαγαν αλλεπάλληλους πολέμους στη δυτική Ανατολία (Μικρά Ασία), όπου είχε την έδρα της μια συμμαχία κρατών υπό το όνομα Αρζάβα (Arzawa), και ότι ο Τουδαλίγια Β΄ είχε ηγηθεί εκστρατειών στην περιοχή αυτή. Το αν ο βασιλιάς απάντησε τελικά ή αν στάλθηκαν ποτέ ενισχύσεις, επίσης δεν αναφέρεται.

Το ταξιδιωτικό ημερολόγιο των οιωνοσκόπων

Η τρίτη ομάδα κειμένων αφορά τα πουλιά. Μία πινακίδα διαβάζεται σχεδόν σαν ημερολόγιο που κρατούσε μια ομάδα οιωνοσκόπων —ιερέων που ερμήνευαν το θέλημα των θεών μέσα από την πτήση των πτηνών. Οι ιερείς αυτοί ξεκίνησαν από τη Σαμούχα και ταξίδεψαν σε διάφορες περιοχές. Η πινακίδα καταγράφει τις πόλεις όπου διέμειναν, τις διαδρομές που ακολούθησαν, καθώς και τα πουλιά που συνάντησαν.

Οι οιωνοσκόποι των Χετταίων, όπως ακριβώς και οι Ρωμαίοι συνάδελφοί τους πολλούς αιώνες αργότερα, θεωρούσαν την πτήση, το είδος και την κατεύθυνση των πουλιών ως σημάδια σταλμένα από τους θεούς. Τα κείμενα αποκαλούν αυτούς τους αξιωματούχους lumušen, οι οποίοι κατείχαν μια αναγνωρισμένη θέση στον διοικητικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα νέα έγγραφα περιέχουν λεπτομέρειες που παρέμεναν άγνωστες μέχρι σήμερα σχετικά με τον τρόπο που κρίνονταν και ερμηνεύονταν αυτά τα θεϊκά σημάδια. Το 2025, η αρχαιολογική ομάδα είχε ήδη εντοπίσει μια ολόκληρη πινακίδα πτηνομαντείας με μια τρύπα στη μέση, γύρω από την οποία υπήρχαν σημάδια από σχοινί. Αυτό υποδηλώνει ότι η πινακίδα θα μπορούσε να κρεμαστεί ή να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της τελετουργίας.

Το μεγαλύτερο αρχείο των Χετταίων για τον αιώνα μας —με κάποιες επιφυλάξεις

Το υπουργείο, υιοθετώντας την εκτίμηση της ανασκαφικής ομάδας, αναφέρει ότι πρόκειται για το πιο εκτενές αρχείο στη χεττιτική γλώσσα που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής στον 21ο αιώνα. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος, αλλά χρειάζεται κάποιο πλαίσιο.

Τα 184 κομμάτια από το Καγιαλίπιναρ αποτελούν μικρό αριθμό μπροστά στα αρχεία της Χατούσας, τα οποία ανασκάπτονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και έχουν αποδώσει δεκάδες χιλιάδες πινακίδες και θραύσματα. Η αξία τους, ωστόσο, έγκειται αλλού.

Η επίσημη ανακοίνωση περιγράφει κείμενα μαντείας, επιστολές, τελετουργικά και προσευχές που χρονολογούνται όλα σε μία και μόνο βασιλεία. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια μοναδική ματιά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η βασιλική αυλή και στο πώς βιωνόταν η θρησκεία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί καμία επιστημονική μελέτη με τη μετάφραση των πινακίδων, επομένως όσα γνωρίζουμε προέρχονται αποκλειστικά από ένα δελτίο Τύπου και τα σχόλια των υπευθύνων. Δεν έχει αναφερθεί τίποτα για το ποια ασθένεια προκάλεσε την επιδημία, ενώ κανείς δεν γνωρίζει πού βρισκόταν η Ζιουλίλα, η πόλη όπου αρρώστησε η μικρή πριγκίπισσα. Η απάντηση σε όλα αυτά θα δοθεί πλέον από τους χεττιτολόγους, οι οποίοι καλούνται να διαβάσουν, να μεταφράσουν και να δημοσιεύσουν τις πινακίδες μία προς μία.