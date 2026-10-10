Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, δηλώνει ο πρόεδρος Μουλίνο

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μεγάλη καταστροφή» μετά από ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα της χώρας, αν και δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για ανθρώπινες απώλειες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, έκανε λόγο για «μεγάλη καταστροφή» μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα.
  • Η σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.
  • Ο Μουλίνο δεν διευκρίνισε εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες από τον σεισμό, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών.

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Για «μεγάλη καταστροφή» στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έκανε λόγο την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.

Ο Παναμέζος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, δρόμοι υπέστησαν ολοκληρωτική κατάρρευση.

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Ωστόσο, ο Μουλίνο δεν έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες από τον σεισμό, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών.

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