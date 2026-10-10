Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, δηλώνει ο πρόεδρος Μουλίνο

Για «μεγάλη καταστροφή» στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έκανε λόγο την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής.
Ο Παναμέζος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, δρόμοι υπέστησαν ολοκληρωτική κατάρρευση.
Ωστόσο, ο Μουλίνο δεν έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες από τον σεισμό, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών.