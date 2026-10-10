Λίβανος: Έξι τραυματίες σε επιδρομή του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Συρία

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Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινή επιδρομή που σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10) στο βορειοανατολικό τμήμα του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο άνδρα συριακής καταγωγής, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίαζε επιθέσεις κατά Ισραηλινών υπό την καθοδήγηση του Ιράν.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, το πλήγμα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Χόους ας Σάγεντ Αλί, στην περιφέρεια της Χερμέλ. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται πέντε Σύροι υπήκοοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, καθώς και ένας Λιβανέζος.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI, μετέδωσε ότι στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ισραήλ έπληξε όχημα στην περιοχή.

Το Ισραήλ κάνει λόγο για σχέδια επιθέσεων υπό ιρανική καθοδήγηση

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν τον Γιούσουφ Αλί αλ Χάσουν, τον οποίο περιέγραψαν ως «Σύρο τρομοκράτη». Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο άνδρας ενεργούσε υπό τις εντολές του ιρανικού καθεστώτος και προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών που βρίσκονται στη νότια Συρία.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του με στόχο, όπως υποστηρίζει, την εξουδετέρωση άμεσων απειλών σε όλα τα μέτωπα. Οι ισχυρισμοί για τη δράση του άνδρα και τον ρόλο του δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η επιδρομή σημειώθηκε σε περιοχή όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχαν καταγραφεί συχνά ανάλογες επιχειρήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Lebanon says an Israeli attack wounded six people as Israel says it targeted a “Syrian terrorist” who planned anti-Israel attacks under Iranian instructions https://t.co/CkISSHm8O7 — Arab News (@arabnews) October 9, 2026

Η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Συρία και η ευρύτερη σύγκρουση

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις σε περιοχή υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, η οποία διαχώριζε τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν από το 1974.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επανειλημμένες επιχειρήσεις βαθύτερα στο συριακό έδαφος, ενώ το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι προτίθεται να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στη νότια Συρία, την οποία χαρακτηρίζει ζώνη ασφαλείας.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε άνδρα ο οποίος, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, επιχείρησε να επιτεθεί σε στρατιωτική θέση σε περιοχή της νότιας Συρίας που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ και το βαρύ τίμημα στον Λίβανο

Ο Άσαντ διατηρούσε στενές σχέσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, τη λιβανική οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. Η Χεζμπολάχ ενεπλάκη ευρύτερα στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του αρχικού δημοσιεύματος, ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των λιβανικών αρχών που παρατίθενται στο αρχικό δημοσίευμα, τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις επιχειρήσεις αυτές.

Η νέα επιδρομή προστίθεται στα περιστατικά που συντηρούν την ένταση μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας, με τον ρόλο του Ιράν και τη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στην περιοχή να παραμένουν βασικά σημεία αντιπαράθεσης.