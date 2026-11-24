Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο περιλαμβάνουν τη μεγάλη νίκη του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Αράχωβα το 1826 και τη δημοσίευση του μνημειώδους έργου «Η καταγωγή των ειδών» από τον Κάρολο Δαρβίνο το 1859. Στις 24 Νοεμβρίου καταγράφονται επίσης η ζωντανή τηλεοπτική δολοφονία του Λη Χάρβεϊ Όσβαλντ το 1963, καθώς και ο θάνατος του Φρέντι Μέρκιουρι το 1991.