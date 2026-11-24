Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Συζευγμένων Διδύμων
Γεγονότα
- 1826: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης επιτυγχάνει μεγάλη νίκη στην Αράχωβα κατά των Τουρκαλβανών, οι οποίοι χάνουν 1.300 άνδρες.
- 1845: Ξεκινά τη λειτουργία του το «Ναυτικόν Σχολείον», μετέπειτα Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, επί της κορβέτας «Λουδοβίκος», με Βασιλικό Διάταγμα κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού επί των Ναυτικών, Κωνσταντίνου Κανάρη του πυρπολητή.
- 1859: Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει το μνημειώδες έργο του «Η καταγωγή των ειδών».
- 1947: Το Κογκρέσο με συντριπτική πλειοψηφία καταδικάζει τους δέκα καλλιτέχνες του Χόλιγουντ, που αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών και να καταδώσουν συναδέλφους τους κομμουνιστές.
- 1963: Στην πρώτη δολοφονία που προβλήθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, ο Λη Χάρβεϊ Όσβαλντ, δολοφόνος του Αμερικανού προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, δολοφονείται από τον Τζακ Ρούμπι, ιδιοκτήτη νυχτερικών κέντρων, στο υπόγειο της έδρας του αστυνομικού τμήματος του Ντάλας, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Ο Όσβαλντ οδηγούνταν από δύο ντετέκτιβς σε ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο για να μεταφερθεί σε κοντινή φυλακή.
- 1969: Πρόγραμμα Απόλλων: Το όχημα διακυβέρνησης του Απόλλων 12 προσθαλασσώνεται με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη.
- 1976: Το αμερικανικό συγκρότημα «The Band» δίνει το αποχαιρετιστήριο κοντσέρτο του στο Σαν Φρανσίσκο, με την παρουσία κορυφαίων ονομάτων της ροκ σκηνής. Η συναυλία απαθανατίζεται από τον Μάρτιν Σκορτσέζε στην ταινία – ντοκουμέντο «The Last Waltz» («Το Τελευταίο Βαλς»).
- 2012: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ενδυμάτων στη Ντάκα του Μπανγκλαντές σκοτώνει τουλάχιστον 112 άτομα.
- 2015: O Βαγγέλης Μεϊμαράκης ανακοινώνει και επισήμως την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Προτάσσοντας την ανάγκη ενότητας της παράταξης, όπως δηλώνει, παραδίδει τη μεταβατική προεδρία στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννη Πλακιωτάκη, συνεχίζοντας να είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές.
- 2015: Τουρκική κατάρριψη ρωσικού Sukhoi Su-24 στα σύνορα με τη Συρία στην οποία σκοτώθηκε ο ένας από τους δύο πιλότους καθώς και ένας Ρώσος στρατιωτικός ομάδας διάσωσης. Το γεγονός προκάλεσε έντονες διεθνείς παραθέσεις και αντιπαραθέσεις.
- 2017: Τρομοκρατική επίθεση σε τέμενος στο Βόρειο Σινά από το Ισλαμικό Κράτος, όπου 235 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.
Γεννήσεις
- 1864: Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, γάλλος ζωγράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη. (Θαν. 9/9/1901)
- 1868: Σκοτ Τζόπλιν, ο αποκαλούμενος και «βασιλιάς του Ragtime», μαύρος αμερικανός συνθέτης. (Θαν. 1/4/1917)
- 1946: Τεντ Μπάντι, Αμερικανός κατά συρροήν δολοφόνος
- 1951: Μίμης Ανδρουλάκης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας.
- 1954: Εμίρ Κουστουρίτσα, Σέρβος ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος
- 1962: Ιωάννης Τοπαλίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1986: Τζούλια Αλεξανδράτου, Ελληνίδα μοντέλο
- 1993: Ήβη Αδάμου, Κύπρια τραγουδίστρια
- 1999: RACK (Ηρακλής Μαρνέζος), Έλληνας Ράπερ
Θάνατοι
- 1957: Ντιέγκο Ριβέρα, μεξικάνος ζωγράφος, που έμεινε στην ιστορία για τις τοιχογραφίες του και τη σχέση του με τη συμπατριώτισσα συνάδελφό του Φρίντα Κάλο. (Γεν. 8/12/1886)
- 1991: Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «Queen». (Γεν. 5/9/1946)
- 2002: Τζον Ρολς, Αμερικανός καθηγητής, από τους σημαντικότερους πολιτικούς φιλοσόφους στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. («Η Θεωρία της Δικαιοσύνης») (Γεν. 21/2/1921)