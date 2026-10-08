Αυξημένη επαγρύπνηση συστήνει στους πολίτες η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία – Εκτιμά νέες επιθέσεις

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Αυξημένη επαγρύπνηση συστήνει η αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ στους πολίτες της στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο «King Khalid» της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ του Ριάντ υποστηρίζει ότι «οι Χούθι έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες κατά της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων εναντίον πολιτικών αεροδρομίων, και η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να κλιμακωθεί».

Σε αυτό το πλαίσιο, η αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ ενημερώνει ότι τους Αμερικανούς πολίτες ότι «θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλεισίματα εναέριου χώρου και ταξιδιωτικές αναταραχές». «Συνιστούμε να ελέγχετε την κατάσταση αναχώρησης της πτήσης σας απευθείας με την αεροπορική εταιρεία και το αεροδρόμιο», συστήνει στους Αμερικανούς πολίτες η πρεσβεία τους. Επίσης, συμβουλεύει τους πολίτες των ΗΠΑ «να μην ταξιδεύουν κοντά στα σύνορα με την Υεμένη».

Παράλληλα, ανακοινώνει ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους υπαλλήλους της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι οποίοι εργάζονται στη Σαουδική Αραβία και πλέον «απαιτείται να έχουν ειδική άδεια για να χρησιμοποιούν το Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ». Επίσης, οι υπάλληλοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν σε απόσταση μικρότερη των 20 μιλίων από τα σύνορα με την Υεμένη λόγω κινδύνων για την ασφάλεια και χρειάζονται ειδική άδεια για ταξίδια στις επαρχίες Τζιζάν (Jizan), Ασίρ (Asir), Νατζράν (Najran) και στις πόλεις Κατίφ (Qatif), Γιάνμπου (Yanbu) και Ταΐφ (Taif).